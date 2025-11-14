Logo
Large banner

Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Извор:

Танјуг

14.11.2025

07:27

Коментари:

0
Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Италијански синдикати УСБ и Орса најавили су вечерас од поноћи почетак 24-часовног штрајка у компанији за јавни превоз у Риму (АТАЦ), који ће утицати на градски саобраћај на готово свим линијама.

Како је најављено штрајковаће и запослени у компанијама ИзиЏет и Волотеа. Синдикати су саопштили да су прекиди у саобраћају планирани од вечерас од поноћи, до зоре 15. новембра, преноси Република.

ILU-DIJABETES-050925

Здравље

Свјетски дан борбе против дијабетеса

Тренутно нису планирани штрајкови у јавном саобраћају у другим већим италијанским градовима.

Како је саопштено, штрајк ће утицати на ноћни градски превоз у Риму, вечерас од поноћи, док ће линије градског превоза саобраћати током законских временских интервала.

Штрајком ће бити обухваћене и надземне линије метроа.

Током штрајка неће радити ни покретне степенице, лифтови и степенишне подизне степенице на отвореним метро и жељезничким станицама, као ни благајне, физичке и онлајн, ормарићи за преузимање робе, нити кутије за бицикле.

Могућа су кашњења и отказивања летова компанија ИзиЏет и Волотеа, у знак протеста због услова рада и недостатка заштите.

Пас на ланцу

Наука и технологија

Језиво: Откривена три плава пса у Чернобиљу

Синдикати су организовали штрајк захтјевајући поштовање уговорних обавеза, и у знак протеста због ускраћивања одмора, озбиљног недостатка запослених, као и "лоше хигијене" у неколико објеката којима управља компанија АТАЦ.

Подијели:

Тагови:

Италија

Штрајк

prevoznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радуле Бојовић полицајац Чикаго

Свијет

Бојовић пуштен уз кауцију: Илегално боравио у Америци 10 година, радио као полицајац

5 ч

0
Свако четврто домаћинство је самачко

Друштво

Свако четврто домаћинство је самачко

5 ч

0
Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

Друштво

Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

5 ч

0
Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Република Српска

Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

5 ч

0

Више из рубрике

Радуле Бојовић полицајац Чикаго

Свијет

Бојовић пуштен уз кауцију: Илегално боравио у Америци 10 година, радио као полицајац

5 ч

0
Украјина

Свијет

Министарство одбране Украјине нова карика у корупционашком ланцу?

13 ч

0
Јак земљотрес погодио Јапан

Свијет

Јак земљотрес погодио Јапан

13 ч

0
САД означиле четири европска огранка групе Антифа као терористичке организације

Свијет

САД означиле четири европска огранка групе Антифа као терористичке организације

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner