Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Извор:
Танјуг
14.11.2025
07:27
Италијански синдикати УСБ и Орса најавили су вечерас од поноћи почетак 24-часовног штрајка у компанији за јавни превоз у Риму (АТАЦ), који ће утицати на градски саобраћај на готово свим линијама.
Како је најављено штрајковаће и запослени у компанијама ИзиЏет и Волотеа. Синдикати су саопштили да су прекиди у саобраћају планирани од вечерас од поноћи, до зоре 15. новембра, преноси Република.
Тренутно нису планирани штрајкови у јавном саобраћају у другим већим италијанским градовима.
Како је саопштено, штрајк ће утицати на ноћни градски превоз у Риму, вечерас од поноћи, док ће линије градског превоза саобраћати током законских временских интервала.
Штрајком ће бити обухваћене и надземне линије метроа.
Током штрајка неће радити ни покретне степенице, лифтови и степенишне подизне степенице на отвореним метро и жељезничким станицама, као ни благајне, физичке и онлајн, ормарићи за преузимање робе, нити кутије за бицикле.
Могућа су кашњења и отказивања летова компанија ИзиЏет и Волотеа, у знак протеста због услова рада и недостатка заштите.
Синдикати су организовали штрајк захтјевајући поштовање уговорних обавеза, и у знак протеста због ускраћивања одмора, озбиљног недостатка запослених, као и "лоше хигијене" у неколико објеката којима управља компанија АТАЦ.
