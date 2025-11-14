Logo
Large banner

Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

14.11.2025

07:06

Коментари:

0
Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

Српска православна црква данас, 14. новембра, молитвено слави дан Светих Врача Козме и Дамјана, светитеља и небеских љекара који су читав живот посветили исцјељивању болесних, не тражећи за то ни новац ни награду.

Празник је у црквеном календару обиљежен црним словом и слави га велики број домова као крсну славу.

Због своје доброте и пожртвованости народ их зове „Бесребреници“, јер су љекарску службу вршили из чисте љубави и вјере у Бога.

Pelet

Друштво

Високе цијене пелета и несташица већ на почетку сезоне

Ко су били Свети Врачи?

Свети Козма и Дамјан били су рођена браћа и љекари, познати као чудотворци који су, по хришћанском учењу, имали дар да исцјељују не само људска тијела већ и душе.

Болесне су лијечили без обзира на поријекло, вјеру или народност, а једино што су тражили заузврат било је да се име Христово не изговара узалуд, чак и ако неко не прихвата хришћанство.

Зашто се славе Свети Врачи?

Свети Врачи су слава љекара, апотекара и свих који помажу у изљечењу болесних, па се њихов дан посебно обиљежава у болницама, здравственим установама и медицинским факултетима.

Многе породице у Србији, Црној Гори и Републици Српској славе Свете Враче као крсну славу или завјетину, са вјером да они штите дом од болести и да доносе здравље свим укућанима.

Pelet

Друштво

Високе цијене пелета и несташица већ на почетку сезоне

Гдје се налазе храмови посвећени Светим Врачима

Бројне цркве и манастири у Србији и региону носе име ових светитеља – на Златару, у Београду, Кикинди, Футогу, код Нишке Бање, у горњем току Расине...

Међу најпознатијима је манастир Зочиште на Косову и Метохији, који се у историјским изворима први пут спомиње 1327. године.

Једна од најљепших фресака са ликовима Светих Козме и Дамјана налази се у Пећкој патријаршији, изнад саркофага архиепископа Данила Другог.

Молитва за здравље и народна вјеровања

По народном вјеровању, дан Светих Врача је изузетно повољан за молитву за оздрављење.

Болесници се често завјетују Светим Врачима да ће их славити и поштовати ако оздраве.

Постоји обичај да се од овог дана чита молитва Светим Врачима 40 пута заредом, уз вјеру да ће Бог дати здравље онолико колико човјек искрено вјерује.

Такође, народ каже да тог дана није добро радити тешке физичке послове, нарочито оне „на висини“, као и да без преке потребе не треба излазити из куће.

илу-новац-27102025

Република Српска

Данас креће исплата грађанима Српске

Празник се у неким крајевима слави и као заштита од удара грома.

Обичаји на дан Светих Врача

⸰ Не ради се иглом, ножем или маказама – да се „не би сјекло здравље“.

⸰ Пале се свијеће и читају молитве за болеснике у кући.

⸰ Одржавају се литије и завјетине, нарочито у источним и јужним крајевима Србије.

⸰ Биље убрано на овај дан сматра се љековитим и често се чува током цијеле године.

Када славимо Свете Враче?

Српска православна црква Свете Враче молитвено слави два пута годишње:

14. новембра (по новом календару) – када је упокојен Свети Дамјан,

14. јула (по новом календару) – када се спомиње Свети Козма.

Дом народа

БиХ

Хитна сједница Дома народа ПС БиХ

Симбол доброте и љекарске етике

На иконама и фрескама Свети Козма и Дамјан представљени су у средњовјековној љекарској одјећи, са ковчежићима у којима су носили лијекове.

Они су симбол љекарске етике, милосрђа и истинске вјере у моћ доброте.

Подијели:

Таг:

Sveti Vrači

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

Фудбал

Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

13 ч

0
Украјина

Свијет

Министарство одбране Украјине нова карика у корупционашком ланцу?

13 ч

0
Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

Фудбал

Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

13 ч

0
Јак земљотрес погодио Јапан

Свијет

Јак земљотрес погодио Јапан

13 ч

0

Више из рубрике

Na fotografiji je prikazan pelet

Друштво

Високе цијене пелета и несташица већ на почетку сезоне

5 ч

0
Сутра ово урадите са иконом: Славимо Свете Враче, ови обичаји се строго поштују

Друштво

Сутра ово урадите са иконом: Славимо Свете Враче, ови обичаји се строго поштују

14 ч

0
У Српској пораст обољелих од дијабетеса

Друштво

У Српској пораст обољелих од дијабетеса

15 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Стиже нам слава која није означена црвеним словом, али се поштује као да јесте

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

11

59

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

11

52

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner