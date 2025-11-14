Високе цијене пелета и несташица већ на почетку сезоне

14.11.2025
07:05
Иако је сезона гријања тек почела, бх. грађани се жале на отежану набавку пелета, односно да на тржишту влада несташица, али и високе цијене, док поједини произвођачи поручују да нових испорука неће бити прије фебруара.
Из компаније "Drvoprodex" из Бањалуке поручују да тренутно не примају наруџбе за ову годину те да ће нове наруџбе почети примати тек у фебруару наредне године.
"Тренутна цијена палете је 535 КМ с укљученим нашим превозом", појашњавају из ове фирме, додајући да не знају какве ће бити нове цијене.
"Током љетних мјесеци нисмо имали готово никаквих наруџби, а онда је крајем септембра и почетком октобра нагло порасло интересовање, тако да не можемо више да примамо наруџбе", наводе из "Drvoprodexa".
Слична ситуација је и у сарајевској фирми "Дрвосјеча", која послује кроз представништва у више градова широм БиХ.
Они наводе да пелета тренутно нема на стању те да не знају када ће нове количине бити доступне. Цијене, истичу, зависе од класе.
"Пелет А2 класе тренутно је доступан по цијени од 670 КМ по тони, док А1 класа достиже и до 690 КМ по тони. Тренутно не примамо нове наруџбе", навели су из ове фирме.
Ратко К. из Требиња, који се ових дана распитивао за цијену пелета, каже да још није успио да купи, јер, како наводи, потражња је огромна.
Додаје да је цијена по тони ове сезоне виша за око 100 марка него лани у овом периоду.
"Тону пелета прошле године плаћао сам 360 марака плус превоз, који је око 40 марака. Док је ове године 470 марака, плус превоз", казао је он.
Да је тржишту у БиХ потребна додатна количина пелета, потврђује и Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ, који објашњава да је неочекивано висока потражња затекла и произвођаче.
"Током готово мртве љетне сезоне, због минималне тражње и ниских цијена, произвођачи су смањили производњу. Ни извоз није био бољи него претходних година, па ништа није наговјештавало овако велику потражњу која се појавила од почетка септембра. У првом таласу распродате су све количине на домаћем тржишту, а затим су почеле да се праве листе наруџби", истакао је Ивановић.
Појаснио је да је због велике потражње евидентан био и недостатак пелета у претходна два мјесеца, као и високе цијене код неких дистрибутера.
"У сарадњи у надлежним министарствима у БиХ радимо све могуће да се стабилизује тржиште пелета, да спријечимо дивљање цијена и да се сваки потрошач снабдије са потребном количином", казао је Ивановић.
Како је рекао, повећана је производња пелета од септембра за око 70 одсто.
Појашњава да постоје одређени дијелови тржишта гдје још постоји несташица, па је из тог разлога Министарство трговине ФБиХ, у сарадњи са произвођачима, објавило листу произвођача који имају доступног пелета за брзу испоруку.
Подсјетимо, крајем септембра писале, пелет је коштао од 466 до 580 марака, зависно од тога у којем граду је купован.
Подсјећамо и на то да је недавно је Влада ФБиХ, на приједлог Федералног министарства трговине, донијела одлуку о ограничењу цијена пелета.
Како су навели, одлуком највиша продајна цијена пелета не може бити виша од 480 КМ плус ПДВ у трговини на мало, по тони у свим паковањима. Ова одлука ће се примјењивати до 1. децембра 2025. године.
