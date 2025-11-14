Logo
Large banner

Данас креће исплата грађанима Српске

14.11.2025

07:01

Коментари:

0
Данас креће исплата грађанима Српске
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске данас ће исплатити 51 милион КМ корисницима борачко-инвалидске заштите и социјалних давања.

Исплата обухвата и породице из категорије "четири плус", које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.

Дом народа

БиХ

Хитна сједница Дома народа ПС БиХ

Биће исплаћена и средства општинама и градовима по основу октобарске накнаде за туђу његу и помоћ.

Подијели:

Таг:

Ministarstvo finansija RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

Фудбал

Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

13 ч

0
Украјина

Свијет

Министарство одбране Украјине нова карика у корупционашком ланцу?

13 ч

0
Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

Фудбал

Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

13 ч

0
Јак земљотрес погодио Јапан

Свијет

Јак земљотрес погодио Јапан

13 ч

0

Више из рубрике

Додик: Избори су референдум против Шмита, а за Синишу Карана

Република Српска

Додик: Избори су референдум против Шмита, а за Синишу Карана

15 ч

2
Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

Република Српска

Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

16 ч

0
Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

Република Српска

Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

16 ч

3
Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Република Српска

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner