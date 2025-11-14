Данас креће исплата грађанима Српске

Исплата обухвата и породице из категорије "четири плус", које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.

Биће исплаћена и средства општинама и градовима по основу октобарске накнаде за туђу његу и помоћ.