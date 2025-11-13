Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Извор:
АТВ
13.11.2025
19:15
Коментари:0
Јавни дуг Републике Српске износи тек 31 одсто бруто домаћег производа, јасни су подаци којима располаже премијер. То показује стабилне финансије, али и пружа додатну шансу за задужења. Ипак, Влада Српске тог кеца у рукаву неће искористити, барем не за сада.
"Република Српска без икаквих проблема може повећати задужење за 15-17% то је негдје преко 4 милијарде, али, наравно да нећемо из разлога зато што то треба враћати.Да нека од будућих задужења правимо кроз кредитне аранжмане из разлога што рокови доспијећа нас неће теретити", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Став економиста јасан - задужења су добра ствар, уколико имају сврху.
"Задуженост је увијек добра кад имате намјену која ће допринијети општем бољитку када конкретно говоримо да не иде задужење за финалну потрошњу већ да иде за инвестиције, за рјешавање неких инфраструктурних питања е сад сама намјена је битна, е сад гдје се задужити нормално тамо гдје је трошак кориштења туђих финансијских средстава мањи", рекао је Александар Љубоја, економиста.
Структура јавног дуга Српске, према економистима, заснива се на комбинацији домаћих и иностраних обавеза, а простор за додатно задужење ипак зависи од тржишних услова и процјена ризика земље.
"Па пазите, то је питање тржишта, понуде и тражње, питање интереса и country rizika, ризика земље, то су све неки фактори који детерминишу ко је спреман а ко није спреман да вам стави на располагање и под којим условима, углавном што је ризик земље виши односно у формули рачунања камате виши то вам је мања могућност да се задужите", каже Александар Љубоја, економиста.
А под каквим је ризиком земља, најбоље говори оцјена кредитног рејтинга. У ишчекивању овогодишње, прошлогодишња стабилна Б оцјена показује чврсту ликвидност. И то у турбулентном политичком окружењу и санкцијама Сједињених америчких држава под којима је био комплетан врх Српске. Процјене економиста су да би оцјена требало да буде још позитивнија, а самим тим и могућност задуживања на иностраном тржишту. Скоро све потребе за финансирањем Српска је покривала емитовањем државних хартија од вриједности на домаћем тржишту. Без обзира на то, према ријечима премијера, Република Српска ни приближно није достигла границу презадужености.
"Република Српска уопште није не презадужена, Република Српска није ни задужена до пуног нормалног капацитета и то говоре сви подаци", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Стабилне јавне финансије остају предуслов сваког будућег раста, јасно поручују из Владе Српске.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч4
Република Српска
7 ч1
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму