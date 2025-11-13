Logo
Large banner

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Извор:

АТВ

13.11.2025

19:15

Коментари:

0
Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда
Фото: АТВ

Јавни дуг Републике Српске износи тек 31 одсто бруто домаћег производа, јасни су подаци којима располаже премијер. То показује стабилне финансије, али и пружа додатну шансу за задужења. Ипак, Влада Српске тог кеца у рукаву неће искористити, барем не за сада.

"Република Српска без икаквих проблема може повећати задужење за 15-17% то је негдје преко 4 милијарде, али, наравно да нећемо из разлога зато што то треба враћати.Да нека од будућих задужења правимо кроз кредитне аранжмане из разлога што рокови доспијећа нас неће теретити", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Став економиста јасан - задужења су добра ствар, уколико имају сврху.

"Задуженост је увијек добра кад имате намјену која ће допринијети општем бољитку када конкретно говоримо да не иде задужење за финалну потрошњу већ да иде за инвестиције, за рјешавање неких инфраструктурних питања е сад сама намјена је битна, е сад гдје се задужити нормално тамо гдје је трошак кориштења туђих финансијских средстава мањи", рекао је Александар Љубоја, економиста.

Структура јавног дуга Српске, према економистима, заснива се на комбинацији домаћих и иностраних обавеза, а простор за додатно задужење ипак зависи од тржишних услова и процјена ризика земље.

"Па пазите, то је питање тржишта, понуде и тражње, питање интереса и country rizika, ризика земље, то су све неки фактори који детерминишу ко је спреман а ко није спреман да вам стави на располагање и под којим условима, углавном што је ризик земље виши односно у формули рачунања камате виши то вам је мања могућност да се задужите", каже Александар Љубоја, економиста.

А под каквим је ризиком земља, најбоље говори оцјена кредитног рејтинга. У ишчекивању овогодишње, прошлогодишња стабилна Б оцјена показује чврсту ликвидност. И то у турбулентном политичком окружењу и санкцијама Сједињених америчких држава под којима је био комплетан врх Српске. Процјене економиста су да би оцјена требало да буде још позитивнија, а самим тим и могућност задуживања на иностраном тржишту. Скоро све потребе за финансирањем Српска је покривала емитовањем државних хартија од вриједности на домаћем тржишту. Без обзира на то, према ријечима премијера, Република Српска ни приближно није достигла границу презадужености.

"Република Српска уопште није не презадужена, Република Српска није ни задужена до пуног нормалног капацитета и то говоре сви подаци", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Стабилне јавне финансије остају предуслов сваког будућег раста, јасно поручују из Владе Српске.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

zaduženje

Република Српска

dug

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Република Српска

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

3 ч

2
Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

Република Српска

Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

4 ч

0
Конференција Минића након сједнице Владе

Република Српска

Минић јасан: Неће бити приватизације Електропривреде

7 ч

4
Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

Република Српска

Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner