До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Електропривреда неће бити приватизована. Влада на челу са премијером Минићем, најавила је и реорганизацију овог предузећа, баш као по моделу који се спроводи у Шумама Републике Српске.
Трошкови се морају ,,резати’’ и направити план рада. Сва контрола ће се водити са једног мјеста, каже премијер. Оптимистичан је и да се тренутна ситуација у Електропривреди може ријешити, само треба ,,засукати рукаве’’.
,,Кад кажем смањење трошкова, онда је то у ових 15 дана свакој организационој јединици да достави Влади. Биће дато и 5 дана Мјешовитом холдингу и ресорном министарству да се припреми сљедећа сједница на којој ћемо проћи појединачно имајући у виду начин организације Холдинга. И ево, ја, по први пут чујем да ви, господине Петровићу, нисте генерални директор Електропривреде'', рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Али, не чујемо по први пут да су за све криви хидролошки лоша година и испорука струје Словенцима због арбитражног уговора. Као трећи разлог, први човјек Електропривреде, наводи смањену производњу због лошег квалитета угља.
,,Сада смо дошли у фазу гдје треба ископати 8 или 11 кашика да бисте добили једну кашику угља. А кад копате 11 кашика откривке, то је значајно скупље, значајно већа механизација и наравно да долазимо до тога да је скупљи мегават-час у тој термоелектрани. То даље значи да термоелектране морају имати веће трошкове за своје пословање. И то је предмет анализа матичног предузећа са термоелектранама; да ли је могуће извршити реорганизације и рационализације свих трошкова, како је то Влада данас и захтијевала од нас'', Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске.
Термоелектране "Угљевик" и "Гацко" базни су извори електричне енергије. Обје су увелико превазишле планирани број радних часова. Стратегију за рјешење проблема ће пронаћи, а потом предложити Влади на који начин може помоћи, каже в.д. директор РиТЕ Угљевик.
,,Пројектован на 200 хиљада, налазимо се на 235 хиљада сати, Угљевик и Гацко и ако желимо будући рад, а ја сматрам да је у будућности потребно дугорочно планирати рад на мрежи у оквиру система и. Потребан је одређен ниво инвестиција у циљу подизања снаге и подизања расположивости електрана на мрежи'', рекао је Жарко Новаковић, вд директора РиТЕ Угљевик.
"Ми смо већ у неком претходном периоду имали одређене разговоре. Ове седмице су вођени са ЕИБ- ом.У наредном периоду очекујемо значајне инвестиције. Што се тиче свих овдје ЕС- ова. Они су кадровски, оспособљени да ни у једном тренутку није упитно сигурно снабдијевање становништва'', рекао је Саша Поповић, вд директор „Електрокрајине“.
Ситуација у Европи, након рата у Украјини и те како је утицала на цјелокупно стање у електроенергетском сектору, каже ресорни министар.
"2022. смо имали проблема у раду РиТЕ Угљевик. Када је због објективних кварова долазило до хаварија у раду саме термоелектране. 31 испад те године је довео до тога да се мора куповати замјенска енергија, јер су они били у планском режиму. Дакле, планирана је њихова енергија за потребе нашег тржишта'', рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
Са промјеном начина рада, предузећа би требало да крену још данас. А у наредних 15 дана да доставе Влади планове консолидације, јасно истакну стање у систему рада, те предложе мјере које би требало подузети како би се окончала енергетска криза у Српској.
