Стевандић након одлуке ЦИК-а: Доказ да још функционише АИД са страним службама

Извор:

СРНА

24.12.2025

16:02

Стевандић након одлуке ЦИК-а: Доказ да још функционише АИД са страним службама
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас, 24. децембра, да је одлука Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ о поништавању избора за предсједника Републике Српске у 136 изборних мјеста доказ да још увијек функционише параобавјештајни механизам муслиманског АИД-а који има конекцију са одређеним страним службама безбједности.

“Међутим, морају да знају да ћемо, као владајућа већина у Српској, на поновљеним изборима три пута више побиједити противкандидате. Након тога би чланови ЦИК-а морали да поднесу оставке”, рекао је Стевандић Срни.

Он каже да је дошло вријеме да се подвуче линија када је ријеч о укупним дешавањима у БиХ.

“Не дају нам да у миру прославимо Нову годину и Божић и намјерно покушавају да сву причу одвуку према Дану Републике. Оваквом пакости и параобавјештајним подземљем из Федерације БиХ, са људима блиским Кристијану Шмиту, жели се по сваку цијену понизити и уништити народна воља. Као функционер и неко ко је као борац бранио Српску, могу поручити да ћемо их растурити у парчад”, истакао је Стевандић.

ЦИК БиХ донијела је данас одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, која није правоснажна и на њу постоји могућност жалбе.

