Рогић гласао против одлуке: ЦИК није поступио једнако према свим политичким субјектима

Извор:
СРНА
24.12.2025
15:35
Члан Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ Владо Рогић рекао је данас да је ЦИК приликом доношења одлуке о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста поступио неједнако према политичким субјектима, наводећи да је утврђивање неправилности избора потребно, али да мора бити једнако за све.
Рогић, који се на крај данашње сједнице ЦИК-а укључио телефонски, подсјетио је да је на дан пријевремених избора на терену запримљено само пет приговора, док је ЦИК разматрао укупно 13 приговора на основу којих нису пронађене веће примједбе.
“По завршетку избора одређени политички субјекти и медији почели су проблематизовати изборе, при томе износећи велики број гласова који су спорни и ту је настао проблем. ЦИК, умјесто да поступа по Изборном закону и Закону о управном поступку, под притиском те јавности као да је чекао на још приговора”, истакао је Рогић.
Он је напоменуо да је ЦИК само пребројавао гласове у изборним јединицама које су таргетиране по медијским написима, наводећи да резултати на тај начин не могу бити правилно ни утврђени, нити потврђени.
Рогић сматра и да ЦИК у овом случају није поступио једнако према свим политичким субјектима, наглашавајући да су отваране вреће са гласовима само са бирачких мјеста и из изборних јединица у којима је побиједио првопласирани кандидат, док су остала бирачка мјеста и изборне јединице на којима је побиједио другопласирани кандидат остале неспорне, као да се тамо нису догађале никакве нерегуларности.
“Кандидату који је освојио највећи број гласова тражило се да сваки глас и потпис бирача буде идеалан, док је другом кандидату резултат сматран апсолутно тачним без потребе провјеравања”, казао је Рогић.
ЦИК је такође на данашњој сједници покренуо поступак евентуалне неспојивости функција посланика у Народној скупштини Републике Српске Николине Шљивић, која је и вршилац дужности замјеника директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /RUGIPP/.
Поступак је покренут због евентуалне неспојивости која се односи на одредбе Изборног закона, а током поступка утврдиће се чињенице и предложити рјешење.
ЦИК је на данашњој сједници у једном предмету одбио приговор СДС-а против СНСД-а за злоупотребу ресурса током предизборне кампање, док је у другом предмету СНСД кажњен са 5.500 КМ због тога што је утврђено да су злоупотребљени ресурси у предизборној кампањи.
СНСД је проглашен одговорним због тога што је предсједник ове странке Милорад Додик објавио фотографије са састанка на којем је најавио помоћ пензионерима, а којем су присуствовали носиоци извршне функције из ове странке, као и кандидат СНСД-а на пријевременим изборима Синиша Каран.
