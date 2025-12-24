Ово су најмоћнији пасоши на свијету, познато на којем мјесту је БиХ

Извор:
Аваз
24.12.2025
09:29
Коментари:0
Нова топ-листа најмоћнијих пасоша на свијету изашла је на видјело, а ријеч је најновијем ажурирању индекса Henley Passporta из децембра ове године.
Ова листа темељи се на подацима Међународне агенције за ваздушни саобраћај (ИАТА) и пасоши се рангирају према броју дестинација које њихови власници могу посјетити без визе.
Све податке Henley & Партнерс додатно провјеравају и ажурирају са својим истраживачким тимом. Свакој дестинацији додјељује се један бод ако је приступ без визе или се она може добити по доласку. Укупан број бодова одређује ранг, без субјективних фактора попут економије или сигурности. Индекс се ажурира квартално.
Босна и Херцеговина се налази на 45. мјесту.
1. Сингапур 193
2. Јужна Кореја 190
3. Јапан 189
4. (дијеле) Белгија, Данска, Финска, Француска, Њемачка, Ирска, Италија, Луксембург, Холандија, Шпанија, Швицарска 187
5. (дијеле) Аустрија, Грчка, Норвешка, Португал, Шведска 186
6. (дијеле) Мађарска, Малта, Нови Зеланд, Пољска, Словачка, Словенија 185
7. (дијеле) Хрватска, Аустралија, Чешка, Естонија, Уједињени Арапски Емирати, Уједињено Краљевство 184
8. (дијеле) Канада, Латвија 183
9. (дијеле) Лихтенштајн, Литва 182
10. (дијеле) Исланд, Малезија 181
11. Сједињене Америчке Државе 180
12. (дијеле) Бугарска, Румунија 179
13. Ципар 178
14. Монако 177
15. Чиле 175
Сингапур је и даље најјачи, с приступом у 193 земље без потребе за претходним исхођењем визе. Тај континуитет није резултат једнократних политичких одлука, него дугорочне стратегије усмјерене на трговину, дипломацију и међународну отвореност, што се у индексу рефлектује годинама.
Јужна Кореја и Јапан задржали су врло високе позиције захваљујући стабилним билатералним односима и снажним регионалним и глобалним везама, док европске земље и даље чине окосницу самог врха љествице. Чак 21 европска држава налази се између четвртог и шестог мјеста, што потврђује да ЕУ и даље функционише као један од најснажнијих блокова слободе кретања на свијету, преноси Аваз.
