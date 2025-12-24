Logo
Ово су најмоћнији пасоши на свијету, познато на којем мјесту је БиХ

Аваз

24.12.2025

09:29

Pasoši BiH
Фото: АТВ

Нова топ-листа најмоћнијих пасоша на свијету изашла је на вид‌јело, а ријеч је најновијем ажурирању индекса Henley Passporta из децембра ове године.

Ова листа темељи се на подацима Међународне агенције за ваздушни саобраћај (ИАТА) и пасоши се рангирају према броју дестинација које њихови власници могу посјетити без визе.

Све податке Henley & Партнерс додатно провјеравају и ажурирају са својим истраживачким тимом. Свакој дестинацији дод‌јељује се један бод ако је приступ без визе или се она може добити по доласку. Укупан број бодова одређује ранг, без субјективних фактора попут економије или сигурности. Индекс се ажурира квартално.

Босна и Херцеговина се налази на 45. мјесту.

Мјесто Држава/е Бодови

1. Сингапур 193

2. Јужна Кореја 190

3. Јапан 189

4. (дијеле) Белгија, Данска, Финска, Француска, Њемачка, Ирска, Италија, Луксембург, Холандија, Шпанија, Швицарска 187

5. (дијеле) Аустрија, Грчка, Норвешка, Португал, Шведска 186

6. (дијеле) Мађарска, Малта, Нови Зеланд, Пољска, Словачка, Словенија 185

7. (дијеле) Хрватска, Аустралија, Чешка, Естонија, Уједињени Арапски Емирати, Уједињено Краљевство 184

8. (дијеле) Канада, Латвија 183

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Донбас и Крим руски региони

9. (дијеле) Лихтенштајн, Литва 182

10. (дијеле) Исланд, Малезија 181

11. Сједињене Америчке Државе 180

12. (дијеле) Бугарска, Румунија 179

13. Ципар 178

14. Монако 177

15. Чиле 175

Сингапур је и даље најјачи, с приступом у 193 земље без потребе за претходним исхођењем визе. Тај континуитет није резултат једнократних политичких одлука, него дугорочне стратегије усмјерене на трговину, дипломацију и међународну отвореност, што се у индексу рефлектује годинама.

Јужна Кореја и Јапан задржали су врло високе позиције захваљујући стабилним билатералним односима и снажним регионалним и глобалним везама, док европске земље и даље чине окосницу самог врха љествице. Чак 21 европска држава налази се између четвртог и шестог мјеста, што потврђује да ЕУ и даље функционише као један од најснажнијих блокова слободе кретања на свијету, преноси Аваз.

