Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

Извор:

Телеграф

23.02.2026

16:42

Припадници полиције у Београду ухапсили су Н. В. због сумње да је у недјељу увече у Земуну нанио повреде А. И. ножем након вербалног и физичког сукоба.

Према првим информацијама, најприје је избила расправа између двојице мушкараца. Свађа је убрзо ескалирала у физички обрачун, током којег је осумњичени Н. В. потегао нож и задао ударац А. И. у предјелу руке.

Повријеђеном мушкарцу је љекарска помоћ указана на лицу мјеста од стране екипе Службе хитне помоћи. Љекари су констатовали да је ријеч о лаким тјелесним повредама, након чега је пацијент адекватно збринут.

Брзом реакцијом полиције, осумњичени Н. В. је лишен слободе, а код њега је том приликом пронађен и нож којим је, како се сумња, извршен напад.

Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати.

Против њега је поднета кривична пријава за наношење лаких тјелесних повреда, а истрагу о овом случају преузело је Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које ће утврдити све околности и мотиве сукоба, преноси Телеграф.

