Свађа се претворила у крвави обрачун: Избоден мушкарац

Извор:
Телеграф
23.02.2026
16:42
Коментари:0
Припадници полиције у Београду ухапсили су Н. В. због сумње да је у недјељу увече у Земуну нанио повреде А. И. ножем након вербалног и физичког сукоба.
Према првим информацијама, најприје је избила расправа између двојице мушкараца. Свађа је убрзо ескалирала у физички обрачун, током којег је осумњичени Н. В. потегао нож и задао ударац А. И. у предјелу руке.
Повријеђеном мушкарцу је љекарска помоћ указана на лицу мјеста од стране екипе Службе хитне помоћи. Љекари су констатовали да је ријеч о лаким тјелесним повредама, након чега је пацијент адекватно збринут.
Брзом реакцијом полиције, осумњичени Н. В. је лишен слободе, а код њега је том приликом пронађен и нож којим је, како се сумња, извршен напад.
Свијет
Трамп: Не морам поново тражити одобрење Конгреса
Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати.
Против њега је поднета кривична пријава за наношење лаких тјелесних повреда, а истрагу о овом случају преузело је Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које ће утврдити све околности и мотиве сукоба, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму