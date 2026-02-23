Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Извор:
Телеграф
23.02.2026
15:43
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу поднијеће кривичну пријаву против М. Ж. (31) из овог града, због сумње да је одговорна за инцидент у којем је њен пас напао и повриједио двоје људи.
Инцидент се догодио јуче на нишким улицама када је пас расе стафорд, који је у власништву осумњичене, изненада напао педесетшестогодишњу жену и њеног кућног љубимца. Према наводима полиције, драма се наставила када је пас насрнуо и на двадесетрогодишњег младића, који је несебично притрчао у помоћ нападнутој жени.
Здравље
Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?
Повријеђене Нишлије, педесетшестогодишња жена и младић, одмах су транспортовани у Универзитетски клинички центар у Нишу, гдје им је указана неопходна медицинска помоћ. Степен њихових повреда још увијек није званично саопштен.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, против власнице пса М. Ж. биће поднијета кривична пријава због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело изазивање опште опасности.
Сцена
Објављен први кадар из филма о Саши Поповићу: Сузана у сузама
Поступак ће се водити у редовном поступку, што значи да ће се осумњичена бранити са слободе.
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
21
16
19
16
13
16
11
16
06
Тренутно на програму