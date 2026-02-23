Logo
Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Телеграф

23.02.2026

15:43

Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу поднијеће кривичну пријаву против М. Ж. (31) из овог града, због сумње да је одговорна за инцидент у којем је њен пас напао и повриједио двоје људи.

Инцидент се догодио јуче на нишким улицама када је пас расе стафорд, који је у власништву осумњичене, изненада напао педесетшестогодишњу жену и њеног кућног љубимца. Према наводима полиције, драма се наставила када је пас насрнуо и на двадесетрогодишњег младића, који је несебично притрчао у помоћ нападнутој жени.

Интервенција хитних служби

Повријеђене Нишлије, педесетшестогодишња жена и младић, одмах су транспортовани у Универзитетски клинички центар у Нишу, гдје им је указана неопходна медицинска помоћ. Степен њихових повреда још увијек није званично саопштен.

Правне посљедице

По налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, против власнице пса М. Ж. биће поднијета кривична пријава због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело изазивање опште опасности.

Поступак ће се водити у редовном поступку, што значи да ће се осумњичена бранити са слободе.

NiŠ

napad psa

staford

