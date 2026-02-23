Покушао опљачкати супермаркет па пуцао на полицију: Ђулбеговићу предложен притвор

Извор:
АТВ
23.02.2026
15:10
Касиму Ђулбеговићу (39) из Тузле предложен је једномјесечни притвор због постојања основане сумње да је починио кривично дјело покушај убиства, саопштено је из Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
Он је осумњичен да је у поподневним сатима 21. фебруара 2026. године, након што је као саучесник извршио кривично дјело крађе у једном супермаркету у Грачаници, бјежао од заштитара из објекта и држао пиштољ у руци.
У близини супермаркета га је уочио полицијски службеник ПУ Грачаница у цивилу и издао му гласне наредбе да се заустави, одбаци оружје и показао му службену легитимацију, на што се осумњичени оглушио. Када је полицајац покушао да га савлада и стави под контролу, осумњичени је из непосредне близине подигао пиштољ у правцу његовог грудног коша и испалио један хитац, који је полицајцу прошао испод пазуха лијеве руке.
Полицијски службеник је потом савладао осумњиченог, одузео му оружје, након чега су пристигли и други полицијски службеници ПУ Грачаница и ухапсили га.
Након криминалистичке обраде у ПУ Грачаница, Ђулбеговић је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат у надлежност Тужилаштва.
Поступајући тужилац је донио наредбу о провођењу истраге и испитао осумњиченог.
