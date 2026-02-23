Тужилаштво тражи продужење притвора Саши Радићу

Извор:
АТВ
23.02.2026
14:06
Окружно јавно тужилаштву у Бијељини затражило је продужење притвора Саши Радићу из Зворника осумњиченом за промет дроге и оружја, погодног за израду експлозивних направа на даљинско управљање.
Радић је прошли мјесец ухапшен у акцији ПУ Зворник када је код њега пронађено 430 грама кокаина и већа количина експлозивних материја, за које се сумња да је била намијењена за криминалне обрачуне и ликвидације.
У ОЈТ Бијељина наводе да се Зворничанину на терет ставља да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружја или експлозива.
”Осумњичени је неовлаштено у граду Зворнику држао супстанце, налик кокаину, и већу количину оружја и експлозивних материја, чије је држање грађанима није дозвољено”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Радило се о три противпјешадијске нагазне мине, дрвена кутија са четири упаљача за противпјешадијску нагазну мину са припадајућим осигурачима, 24 електичне детонаторске каписле, сеадм уређаја са даљиским управљачима за детонацију експлозива од којих је један расклопљен, 51 мерак, вагу са траговима експлозива и осам комада пластичног експлозива, бруто масе два килограма.
”Продужење притвора је предложено јер постоји оправдана бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело”, наводе у ОЈТ Бијељина.
