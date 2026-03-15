Пјесма посвећена погинулом брату Дарка Лазића слама срце

15.03.2026
Брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић преминуо је 11.03. и иза себе оставио неутјешну супругу Ивану, ћеркице, мајку Бранку...
Пјевач се тешко носи са тугом и трагедијом која је задесила његову породицу а на друштвеним мрежама кроз емотивне објаве показује колико му недостаје брат с којим је био изузетно близак.
Друштво
Шта је заправо тај чувени барел нафте
Он је сада подијелио емотивну пјесму посвећену његовом брату Драгану због чега је расплакао све.
Дарко Лазић је сломљен због Драганове преране смрти, а њихов кум је написао пјесму коју је пјевач подијелио на свом Инстаграму.
"Оде ми, брате, без поздрава, био си, Драгане, анђео у свему, чуваће те Дарко од заборава, узе нам те Бог да служиш њему. Туга и бол испунише срце моје, између живота и смрти линија је танка, осташе без тебе дјевојчице твоје, супруга Ивана и наша мајка Бранка. Волио си живот, прелијепо пјевао, волио пецање, мотори ти били у души... 32 године о лијепом животу си снивао, греота, брате, смрт те прерано сруши. Дрхте од туге, за тобом све поре, како да наставим када боли јако, са оцем нашим Миланом си горе, вољеће вас док живи ваш Дарко. С тобом се откинуо и дио мене, на мојој души су бескрајне ране, чуваћу те у срцу и све успомене и вољети док живим брате Драгане. Недостајаћеш ми на животној цести, једног дана ћемо се опет срести", гласили су стихови пјесме.
Економија
За 18 мјесеци улазимо у Бањалуку: САД подржале пројекат од милијарду КМ
"Ова пјесма наш је опроштај", писало је у опису уз емотиконе сломљеног срца.
Иначе, Дарко се труди да утјеху пронађе у породици и пријатељима, а у недјељу је подијелио тренутке са најмилијима и показао како проводи вријеме са кћерком.
Подсјетимо, Драган је погинуо у саобраћајној несрећи у Владимирцима када се мотоцикл којим је он управљао сударио са путничким возилом које му је пресјекло пут. Драган је подлегао повредама на путу ка болници.
