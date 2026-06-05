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Преминуо Милош Прибић

Аутор:

АТВ
05.06.2026 22:37

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Милош Прибић
Фото: РТРС

Милош Прибић дугогодишњи радник РТРС-а преминуо је данас у Карловцу у 81. години.

Рођен је у Загорју, општина Карловац. Основну школу завршио је у Војнићу, а Гимназију у Карловцу. Студирао је на Факултету политичких наука у Загребу.

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Радио је као новинар и уредник Карловачког тједника и постао главни и одговорни уредник, новине запаженог тиража.

Због размимоилажења са уређивачким принципима, напушта ове новине и прелази за дописника београдске Борбе, а потом у дописништво телевизије Загреб у Карловцу. Почетком грађанског рата у СФРЈ одлази на Кордун гдје се ангажује у прес служби Кордунашког корпуса.

Упоредо ради за телевизију Београд и телевизију Бањалука чије га руководство позива да пређе у ову медијску кућу.

Од јуна 1993. године Прибић је Радио на телевизији Бањалука,а а касније Српској радио-телевизији гдје је обављао новинарске, уредничке и руководеће функције.

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Као самостални уредник и коментатор потписивао се иза запажених емисија и других новинарских форми.

Радио је и за Глас Српске и друге српске медије, а једно вријеме у Дирекцији за приватизацију Републике Српске.

Одликован је Медаљом заслуга за народ Републике Српске.

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Тагови :

Преминуо Милош Прибић

Милош Прибић

РТРС

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