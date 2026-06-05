Преминуо Милош Прибић

Аутор:АТВ
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Милош Прибић дугогодишњи радник РТРС-а преминуо је данас у Карловцу у 81. години.
Рођен је у Загорју, општина Карловац. Основну школу завршио је у Војнићу, а Гимназију у Карловцу. Студирао је на Факултету политичких наука у Загребу.
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Радио је као новинар и уредник Карловачког тједника и постао главни и одговорни уредник, новине запаженог тиража.
Због размимоилажења са уређивачким принципима, напушта ове новине и прелази за дописника београдске Борбе, а потом у дописништво телевизије Загреб у Карловцу. Почетком грађанског рата у СФРЈ одлази на Кордун гдје се ангажује у прес служби Кордунашког корпуса.
Упоредо ради за телевизију Београд и телевизију Бањалука чије га руководство позива да пређе у ову медијску кућу.
Од јуна 1993. године Прибић је Радио на телевизији Бањалука,а а касније Српској радио-телевизији гдје је обављао новинарске, уредничке и руководеће функције.
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Као самостални уредник и коментатор потписивао се иза запажених емисија и других новинарских форми.
Радио је и за Глас Српске и друге српске медије, а једно вријеме у Дирекцији за приватизацију Републике Српске.
Одликован је Медаљом заслуга за народ Републике Српске.
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