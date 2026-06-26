Преврнуо се кампер на ауто-путу у Словенији - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај на приморском ауто-путу у Словенији потпуно је обустављен након саобраћајне несреће у којој се преврнуо кампер.
Несрећа се догодила на дионици између прикључака Логатец и Унец у смјеру Копра, због чега су надлежне службе затвориле ауто-пут за сав саобраћај.
Према информацијама словеначких саобраћајних служби, на мјесту несреће у току је интервенција хитних служби и уклањање преврнутог возила с коловоза.
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Снимци надзорних камера показују да кампер лежи преко саобраћајне траке, због чега није могуће одвијање саобраћаја.
За вријеме потпуне обуставе возачи се преусмјеравају на локални пут Логатец – Унец, који тренутно представља једину обилазну руту за возила која путују према словеначком приморју и Хрватској.
Због затварања ауто-пута врло брзо су се формирале колоне возила. Тренутно је застој дуг око три километра, а путовање је продужено за више од десет минута. Очекује се да би се гужве могле додатно повећавати, посебно због појачаног туристичког саобраћаја који је карактеристичан за овај период године, пише "ГП Маљевац".
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