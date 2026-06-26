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Драма на познатом црногорском љетовалишту: Змија међу дјечијим играчкама

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 08:03

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plaža australija more okean sunce
Фото: Pexel/ Daniel Jurin

На друштвеним мрежама појавио се снимак који је изазвао бројне реакције корисника. На Инстаграму је објављен садржај на којем се види змија како се креће међу дјечијим играчкама остављеним на пијеску на плажи у Бечићима.

На снимку се може примјетити како гмизавац пролази поред кантица, лопатица и других играчака, док особа која снима биљежи необичан призор са безбједне удаљености. Није познато када је видео тачно настао, нити о којој врсти змије је ријеч.

Објава је брзо привукла пажњу корисника Инстаграма, а у коментарима су се низале различите реакције – од изненађења до позива на додатни опрез, посебно родитељима са малом дјецом.

Дарко Лазић

Сцена

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Присуство змија у приобалним подручјима није неуобичајено, нарочито током топлих љетних дана, када се могу појавити у потрази за заклоном или храном. Стручњаци савјетују да се змијама не прилази, да се не покушава њихово хватање или тјерање, већ да се, уколико представљају опасност за људе, о томе обавијесте надлежне службе.

Иако је овакав призор ријеткост на прометним плажама, он је подсјетник да је током боравка у природи и на отвореном увијек пожељно обратити пажњу на околину, посебно када су у близини дјеца.

(Б92)

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Тагови :

Црна Гора

Плажа

Змија

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