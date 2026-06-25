Отишао на море да обрадује жену и дјецу, па је затекао са другим мушкарцем

Аутор:АТВ редакција
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Љетовање које је требало да буде неколико дана одмора, мора и безбрижности претворило се, према причи која кружи друштвеним мрежама, у тренутак који је један брак заувијек промијенио. Умјесто заједничких фотографија са плаже, породичних успомена и повратка кући са осмијехом, Владан се, како се наводи у овој причи, нашао у ситуацији коју није очекивао ни у најгорим сценаријима.
Све је почело као сасвим обичан летњи план. Море, дјеца, родбина и неколико дана одмора далеко од свакодневних обавеза. Владанова супруга Марина, према препричавању догађаја, отишла је у Сутоморе са својом сестром и дјецом, док је он због својих обавеза и пута одлучио да јој се придружи касније.
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Поруке између супружника, како се наводи, биле су пуне свакодневних ситница - договора око дјеце, прича о плажи и планова за тренутак када ће поново бити заједно. А онда је један ненајављени долазак на црногорско приморје промијенио ток цијеле приче.
Љетовање у Сутомору за многе породице представља прилику да се накратко побјегне од рутине, посла и обавеза. Управо тако је, према овој причи, изгледао и план Владана и Марине.
Марина је наводно рекла супругу да ће на море отићи са својом рођеном сестром и њеном дјецом. Са собом је повела и њихову дјецу, па је све деловало као уобичајен породични аранжман.
Владан је, како се препричава, у том периоду био на путовању са пријатељима. Није имао строго испланирану руту, већ је обилазио различита мјеста на приморју, а међу дестинацијама које су се помињале била је и Албанија.
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У једном тренутку одлучио је да направи скретање до Сутомора. Идеја је, према његовој наводној верзији догађаја, била једноставна - да изненади супругу и дјецу, појави се ненајављено и проведе мало времена са њима.
Није могао да зна да ће управо тај потез отворити питање на које није очекивао одговор.
Док су Владан и пријатељи сједили у једном локалу изнад плаже, уживали у љетнеом дану и гледали људе који су долазили и одлазили са обале, све је изгледало као још једно мирно поподне на мору.
Према причи која се дијели, један од његових пријатеља у једном тренутку је погледао према плажи и рекао да му жена на једној од лежаљки личи на Владанову супругу.
У први мах, Владан наводно није желио да повјерује. Плажа је била пуна људи, раздаљина велика, а сличности међу људима нису ријеткост. Међутим, што је дуже гледао према обали, то му је било теже да игнорише оно што је видио.
Како се наводи у овој причи, препознао је начин на који се Марина понаша, њене покрете и детаље које познаје неко ко је са неким годинама дијелио живот.
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Одлучио је да сиђе до плаже и провјери оно што му се у том тренутку чинило немогућим.
Према препричавању догађаја, када је пришао ближе, Владан је угледао супругу на лежаљци поред другог мушкарца.
У причама које круже наводи се да је мушкарац био млађи од Марине и да је њихово понашање Владану изгледало присно. Управо тај призор, како се описује, био је тренутак када је престао да сумња и одлучио да реагује.
Владан је пришао, а оно што је рекао наводно је било кратко и јасно. Није желио дугу расправу нити објашњења на лицу мјеста. Према верзији догађаја која се преноси, сматрао је да је повјерење између њих тада било прекинуто.
Марина је, како се наводи, бурно реаговала. Почела је да плаче и покушавала да му објасни ситуацију, док је он остао при одлуци коју је донио у том тренутку.
Људи који су се затекли на плажи, према истој причи, посматрали су непријатну сцену која је у неколико минута промијенила атмосферу око њих.
(Стил)
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