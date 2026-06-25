Колике су шансе да БиХ у нокаут фазу иде на Њемачку

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери БиХ су побједом против Катара довели себе у позицију да први пут у историји играју нокаут газу Свјетског првенства.
Сада је готово извјесно, али још увијек не и дефинитивно против кога ће БиХ играти.
Само најлуђи сценарио шаље Босну и Херцеговину на Њемачку.
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Оно што је потребно да се то догоди јесте да осам најбоље трећепласираних екипа, односно осам трећепласираних екипа које ће играти нокаут фазу дођу из група Б, Е, Г, Х, И, Ј, К и Л.
Лудо, заиста. Према процјенама шансе за тако нешто су тек 0,02 одсто.
А, преосталих 99,98 одсто иду на домаћина.
САД ће, уколико се не догоди чудо, бити противник екипи Сергеја Барбареза у нокаут фази.
Та утакмица би требало да се игра у ноћи између 30. јуна и 1. јула са почетком у 3 сата у Сан Франциску.
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