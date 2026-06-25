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ФИФА суспендовала Непал до даљњег

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:47

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ФИФА суспендовала Непал до даљњег
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Међународна фудбалска федерација (ФИФА) суспендовала је Фудбалски савез Непала (АНФА) с тренутним учинком и до даљњег, што представља велики ударац за фудбал у тој земљи.

Одлука је донесена због кршења ФИФА Статута повезаних с мијешањем треће стране у рад савеза.

Одлука је донесена након дуготрајног спора око управљања фудбалом у Непалу. Раније је Национални спортски савјет Непала суспендовао АНФА на три мјесеца, али је та одлука касније поништена.

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У званичном саопштењу наводи се да је одлука донесена 24. јуна 2026. године од стране Бироа Савјета ФИФА, у складу с чланом 16 ФИФА Статута.

"Обавјештавамо вас да је, као резултат одлуке Бироа Савјета од 24. јуна 2026. године, АНФА суспендован до даљњег у складу с чланом 16 ФИФА Статута", стоји у саопштењу.

Због суспензије, све репрезентације и клубови из Непала неће имати право учешћа у међународним такмичењима под окриљем ФИФА и Азијске фудбалске конфедерације (АФЦ).

Такође, Фудбалски савез Непала остаје без приступа ФИФА и АФЦ програмима развоја, едукацијама, тренинзима и другим облицима стручне подршке. Суспензија се односи и на све чланове и званичнике савеза.

"Сходно томе, од 24. јуна 2026. године, АНФА је изгубио сва чланства и права дефинисана чланом 13 ФИФА Статута, до даљњег. Репрезентативне и клупске екипе више немају право учествовања у међународним такмичењима док је суспензија на снази. Такође, АНФА и његови чланови не могу користити програме развоја, курсеве нити обуке ФИФА и/или АФЦ-а", наводи се даље у одлуци.

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ФИФА је додатно упозорила да је забрањен сваки спортски контакт с АНФА-ом и његовим тимовима током трајања суспензије.

У саопштењу се такође наводи да санкција може бити укинута прије наредног Конгреса ФИФА, уколико се отклоне околности које су довеле до суспензије.

"Биро Савјета или Савјет ФИФА могу у било којем тренутку укинути ову суспензију прије наредног Конгреса ФИФА. Ако до тога дође, бићете правовремено обавијештени", закључује се у саопштењу.

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Тагови :

ФИФА

Непал

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