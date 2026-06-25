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Историјски дан на Мундијалу: Очоа писао историју

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:23

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Голмана Мексика Гиљерма Очоу (13) саиграчи бацају у знак славља након утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Чешке и Мексика у Мексико Ситију, у сриједу, 24. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Eduardo Verdugo (STF)

Завршена је групна фаза у групи А на Свјетском првенству, а дан је обиљежила историјска сензација селекције Јужне Африке и нови рекорд легендарног Гиљерма Очое.

Мексико је потврдио прво мјесто и максималан учинак убједљивом побједом над Чешком од 3:0. Меч на култном стадиону "Астека" остаће упамћен и по уласку у игру легендарног голмана Гиљерма Очое, који је тако уписао наступ на свом чак шестом Свјетском првенству у каријери.

Ипак, прича дана је Јужна Африка, која је минималним тријумфом над Јужном Корејом (1:0) исписала златне странице свог фудбала. Херој нације постао је Масеко голом у 64. минуту, док је голман Вилијамс великом одбраном у судијској надокнади сачувао предност и лансирао популарну "Бафана Бафану" први пут у историји у нокаут фазу Мундијала.

Корејцима је за пролаз био довољан и бод, али су због превише бојажљиве игре кажњени елиминацијом.

Табела групе А: Мексико 9, Јужна Африка 4, Јужна Кореја 3, Чешка 1 бод.

У осмини финала Јужна Африка ће играти против Канаде, док Мексико чека свог противника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Мексико

Јужна Африка

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