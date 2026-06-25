Logo

Дневни хороскоп за 25. јун: Шкорпије доносе добру одлуку, Рибе уживају у љубави

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:05

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/RDNE Stock project

Прочитајте дневни хороскоп за 25. јун 2026. године и откријте шта вас очекује на пословном плану, у љубави и здрављу.

Ован

Дан вам доноси појачану енергију и жељу да завршите све што сте започели. На послу су могући позитивни помаци захваљујући вашој упорности. У љубави покажите више стрпљења и саслушајте другу страну.

Бик

Фокус ће бити на финансијама и практичним питањима. Могуће је да ћете пронаћи рјешење за проблем који вас већ неко вријеме оптерећује. Емотивни односи постају стабилнији и искренији.

Близанци

Комуникација ће вам данас бити највећи адут. Очекује вас занимљив разговор или сусрет који може отворити нова врата. У љубави будите јасни у својим намјерама како бисте избјегли неспоразуме.

Рак

Потребно вам је мало више одмора и времена за себе. Не дозволите да туђа очекивања утичу на ваше расположење. Вече доноси прилику за пријатне тренутке са вољеном особом или породицом.

Лав

Бићете у центру пажње гдје год да се појавите. Искористите самопоуздање за покретање важних планова или преговора. Љубавни живот доноси узбудљиве и непредвидиве тренутке.

Дјевица

Данас ћете бити посебно усмјерени на детаље и организацију. Ваша прецизност може вам помоћи да ријешите проблем који је другима промакао. У емотивним односима покушајте да не анализирате баш све.

Вага

Пред вама је дан испуњен дружењем и лијепим разговорима. Могуће је познанство које ће оставити снажан утисак на вас. Посветите више пажње сопственим потребама и жељама.

Шкорпија

Интуиција ће вам бити изузетно наглашена и помоћи ће вам да донесете добру одлуку. На пословном плану избјегавајте сукобе са ауторитетима. У љубави је вријеме за искрен разговор о важним темама.

Стријелац

Жеља за промјеном и новим искуствима биће израженија него иначе. Дан је повољан за планирање путовања или учење нечег новог. Љубавни односи добијају ведрију и опуштенију ноту.

Јарац

Обавезе ће захтијевати пуну концентрацију, али ћете их успјешно привести крају. Финансијска ситуација може кренути у бољем смјеру захваљујући паметним одлукама. У љубави покажите више нежности него што то обично чините.

Водолија

Неочекиване околности могу променити ваше планове, али ће се на крају показати корисним. Креативне идеје долазе спонтано и вриједи их записати. Емотивни живот доноси прилику за занимљиво изненађење.

Рибе

Бићете посебно осјетљиви на атмосферу око себе и расположења других људи. Дан је идеалан за креативне активности и опуштање. Љубав вам доноси топлину, подршку и осјећај сигурности.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Дневни хороскоп

астрологија

Астролози

Хороскоп 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

Спасиоци претражују рушевине срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у сриједу, 24. јуна 2026.

Свијет

Два јака земљотреса погодила Венецуелу у размаку од једног минута

5 ч

0
Чим се пробудите, данас треба да урадите само једно: Славимо великог светитеља

Друштво

Чим се пробудите, данас треба да урадите само једно: Славимо великог светитеља

5 ч

0
Од ових мечева зависи пролаз БиХ у нокаут фазу

Фудбал

Од ових мечева зависи пролаз БиХ у нокаут фазу

13 ч

0
"Алибаба" тужи Пентагон: Кинески гигант оспорава ову ознаку

Свијет

"Алибаба" тужи Пентагон: Кинески гигант оспорава ову ознаку

13 ч

0

Више из рубрике

Љубав плажа

Занимљивости

Љубавни хороскоп: Ко ће имати највише среће овог љета

20 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова три хороскопска знака улазе у најтежи период године

21 ч

0
Планета Меркур

Занимљивости

Стиже ретроградни Меркур: Ова три знака ће бити на удару

1 д

0
Бедуинска жена у пустињи

Занимљивости

Зашто бедуини носе црну од‌јећу ако је за врућину најбоља бијела

1 д

0

  • Најновије

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

12

05

Перишић за АТВ: ХЕ Вишеград - најбољи произвођач у систему Електропривреде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима