Два јака земљотреса погодила Венецуелу у размаку од једног минута

Аутор:АТВ редакција
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Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 погодили Венецуелу у размаку мањем од једног минута.
Званичан број страдалих и повријеђених још није саопштен али се претпоставља да је број огроман.
Власти су прогласиле ванредно стање, а спасилачке екипе трагају за људима затрпаним под рушевинама.
Најтеже су погођени Каракас и области сјеверно и западно од престонице. У главном граду, Каракасу, су се поједине зграде срушиле, а спасилачке службе, полиција, ватрогасци и припадници цивилне заштите трагају за преживјелима.
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Локални званичници у општини Чакао саопштили су да има повријеђених и погинулих, али без прецизирања броја.
Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез прогласила је ванредно стање и позвала грађане да остану мирни, али и да напусте оштећене објекте због опасности од накнадних потреса.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су два земљотреса иза себе оставила катастрофалан број погинулих. Поручио је и да су Сједињене Државе спремне одмах реаговати.
(Танјуг)
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