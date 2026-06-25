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Два јака земљотреса погодила Венецуелу у размаку од једног минута

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:00

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Спасиоци претражују рушевине срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у сриједу, 24. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/Javier Campos

Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 погодили Венецуелу у размаку мањем од једног минута.

Званичан број страдалих и повријеђених још није саопштен али се претпоставља да је број огроман.

Власти су прогласиле ванредно стање, а спасилачке екипе трагају за људима затрпаним под рушевинама.

Најтеже су погођени Каракас и области сјеверно и западно од престонице. У главном граду, Каракасу, су се поједине зграде срушиле, а спасилачке службе, полиција, ватрогасци и припадници цивилне заштите трагају за преживјелима.

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Локални званичници у општини Чакао саопштили су да има повријеђених и погинулих, али без прецизирања броја.

Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез прогласила је ванредно стање и позвала грађане да остану мирни, али и да напусте оштећене објекте због опасности од накнадних потреса.

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су два земљотреса иза себе оставила катастрофалан број погинулих. Поручио је и да су Сједињене Државе спремне одмах реаговати.

(Танјуг)

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Тагови :

Венецуела

Земљотрес

потрес

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