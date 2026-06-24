Logo

Медведев: Кад дође до рата, јединство НАТО-а нестаје

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 22:57

Коментари:

0
Медведев: Кад дође до рата, јединство НАТО-а нестаје
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Ekaterina Shtukina

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев оцијенио је да су догађаји на Блиском истоку показали да стране војне базе не гарантују безбједност, већ земље домаћине претварају у потенцијалне мете војних удара.

Дмитриј Медведев, замјеник предсједника Савјета безбједности Русије, изјавио је да недавни догађаји на Блиском истоку показују да стране војне базе не гарантују безбједност државама домаћинима, већ их претварају у мете војних напада.

"Заоштравање ситуације на Блиском истоку показало је да војне базе нимало не помажу. Напротив, постају мете одмазде и војних удара", рекао је Медведев на Међународном правном форуму у Санкт Петербургу.

Он је додао да стране војне базе распоређене на територијама других држава доприносе међународним и регионалним тензијама и позвао на развој правних механизама за смањење страног војног присуства.

Према његовом мишљењу, западне војне базе у иностранству подривају национални суверенитет и слабе системе колективне безбједности.

Медведев сматра да би регионалне безбједносне организације временом требало да замјене војне базе и дјелују у интересу својих региона.

Говорећи о недавним догађајима у вези са Ираном и Ормуским мореузом, Медведев је оцијенио да су они показали недосљедност међу америчким савезницима када се суоче са могућношћу директног војног сукоба.

"Када дође до стварних борбених дејстава, дух сјеверноатлантског јединства веома брзо нестаје", рекао је Медведев.

Он је упозорио да војне акције и ескалација тензија повећавају ризик од ширег сукоба.

"Није важно да ли је ријеч о западним земљама, Русији, Ирану или било којој другој држави. Међутим, пријетња глобалног рата као посљедица таквих провокативних потеза драстично расте", закључио је Медведев.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Медведев

НАТО

Коментари (0)

Прочитајте више

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Фицо јасан: Словачка неће издвајати средства за војну помоћ Кијеву

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија неће прихватити ничије ултиматуме

10 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о притисцима ЕУ: Србија и Српска ће моћи да заштите своја права

11 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се данас у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Дмитријевичем Зоркином.

Република Српска

Селак у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Зоркином

13 ч

4

Више из рубрике

Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

Свијет

Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

1 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Фицо јасан: Словачка неће издвајати средства за војну помоћ Кијеву

1 ч

0
Американци потврдили: Убијен је

Свијет

Американци потврдили: Убијен је

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.

Свијет

Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

2 ч

0

  • Најновије

23

21

Од ових мечева зависи пролаз БиХ у нокаут фазу

23

06

"Алибаба" тужи Пентагон: Кинески гигант оспорава ову ознаку

22

57

Медведев: Кад дође до рата, јединство НАТО-а нестаје

22

38

Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

22

32

Хемијско оружје пронађено у Сјеверној Македонији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима