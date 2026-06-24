Медведев: Кад дође до рата, јединство НАТО-а нестаје

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев оцијенио је да су догађаји на Блиском истоку показали да стране војне базе не гарантују безбједност, већ земље домаћине претварају у потенцијалне мете војних удара.
Дмитриј Медведев, замјеник предсједника Савјета безбједности Русије, изјавио је да недавни догађаји на Блиском истоку показују да стране војне базе не гарантују безбједност државама домаћинима, већ их претварају у мете војних напада.
"Заоштравање ситуације на Блиском истоку показало је да војне базе нимало не помажу. Напротив, постају мете одмазде и војних удара", рекао је Медведев на Међународном правном форуму у Санкт Петербургу.
Он је додао да стране војне базе распоређене на територијама других држава доприносе међународним и регионалним тензијама и позвао на развој правних механизама за смањење страног војног присуства.
Према његовом мишљењу, западне војне базе у иностранству подривају национални суверенитет и слабе системе колективне безбједности.
Медведев сматра да би регионалне безбједносне организације временом требало да замјене војне базе и дјелују у интересу својих региона.
Говорећи о недавним догађајима у вези са Ираном и Ормуским мореузом, Медведев је оцијенио да су они показали недосљедност међу америчким савезницима када се суоче са могућношћу директног војног сукоба.
"Када дође до стварних борбених дејстава, дух сјеверноатлантског јединства веома брзо нестаје", рекао је Медведев.
Он је упозорио да војне акције и ескалација тензија повећавају ризик од ширег сукоба.
"Није важно да ли је ријеч о западним земљама, Русији, Ирану или било којој другој држави. Међутим, пријетња глобалног рата као посљедица таквих провокативних потеза драстично расте", закључио је Медведев.
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