Американци потврдили: Убијен је

Аутор:АТВ редакција
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Централна команда САД (ЦЕНТКОМ) убила је „високог вођу ИСИС-а“ у петак у ваздушном нападу на сјеверозападу Сирије, потврдио је данас ЦЕНТКОМ. „Вођу“ је ЦЕНТКОМ идентификовао као Алија Хусеина ел Улајвија.
Пентагон је саопштио да је Улајви убијен као дио „континуираних напора САД“ да ометају и ликвидирају терористе који „желе да нападну Американце у иностранству или америчку домовину“.
ЦЕНТКОМ ради „заједно са регионалним партнерима“ како би постигао ове циљеве, наводи се.
„ЦЕНТКОМ и наши партнери остају посвећени искорјењивању преосталих остатака ИСИС-а како би се осигурао његов трајни пораз“, рекао је начелник ЦЕНТКОМ-а, адмирал Бред Купер.
„Наставићемо да бранимо америчку домовину, наше припаднике војске, савезнике и партнере широм региона“, додао је Купер.
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