Путин: Одлучно се боримо против тероризма у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Борба против криминала и тероризма у Русији мора се водити одлучно, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Неопходно је да се даље консолидују и развијају сви позитивни трендови, да се одлучно боримо против тероризма, криминала и корупције, те да обезбиједимо владавину права, уставни и јавни поредак и заштитимо права и интересе наших грађана", рекао је Путин у обраћању дипломцима виших војних школа у Русији.
Путин је нагласио да Оружане снаге Русије увијек штите интересе Руске Федерације.
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Говорећи о наоружању, Путин је истакао да се руска нуклеарна тријада константно модернизује, преноси Срна.
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