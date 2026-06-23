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Путин: Одлучно се боримо против тероризма у Русији

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 13:22

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Борба против криминала и тероризма у Русији мора се водити одлучно, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Неопходно је да се даље консолидују и развијају сви позитивни трендови, да се одлучно боримо против тероризма, криминала и корупције, те да обезбиједимо владавину права, уставни и јавни поредак и заштитимо права и интересе наших грађана", рекао је Путин у обраћању дипломцима виших војних школа у Русији.

Путин је нагласио да Оружане снаге Русије увијек штите интересе Руске Федерације.

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Говорећи о наоружању, Путин је истакао да се руска нуклеарна тријада константно модернизује, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

тероризам

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