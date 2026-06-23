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Лавров о преговорима са Кијевом: Русија је спремна

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 13:05

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Сергеј Лавров
Фото: Таnjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Русија је спремна да у било ком тренутку настави преговоре са Кијевом, тачно тамо гдје су стали, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Москва је у више наврата говорила о спремности да се пронађе рјешење за украјинску кризу кроз преговоре, на основу разумијевања постигнутог између предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа на самиту на Аљасци, укључујући проналажење рјешења за изворне узроке сукоба, нарочито пријетње државној безбједности Руске Федерације", рекао је Лавров.

Он је нагласио да не жели да посумња да је самит Русије и САД на Аљасци организован да би Кијев добио на времену.

Говорећи о предсједнику Украјине Владимиру Зеленском, Лавров је истакао да украјински лидер намеће нереалне услове Москви и својим европским спонзорима.

Он је додао да и даље важи препорука страним земљама да евакуишу своје дипломате из Кијева, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Кијев

Руска војна операција 2026

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