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Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:57

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Мађарски национални истражни биро за ванредне ситуације истражује шокантан случај мушкарца из Будимпеште који је осумњичен је за незаконито коришћење људских тијела након што су полицајци код њега пронашли неколико људских тијела.

Одјељење за заштиту живота Националног института Краљевства Кореј покренуло је поступак након што су власти добиле информације о портиру који ради у болници у Будимпешти, а који је наводно складиштио дијелове људског тијела на свом радном мјесту и код куће.

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Истрага је открила да се он јако интересовао за анатомију и патологију и да је редовно сјецирао животиње. Полиција сумња да је дјелимично кроз свој посао дошао до људских остатака, а такође је ископавао тијела на напуштеним гробљима у Словачкој и Мађарској.

Према ријечима власти, човјек није крио своју чудну страст, причао је о томе својој породици и пријатељима, па чак је и фотографисао своју колекцију.

Полицајци су ухапсили мушкарца у Будимпешти 17. јуна, а затим су претражили неколико објеката и возила повезаних са њим. Током претреса заплијењени су рачунари, лаптопови, мобилни телефони и разни уређаји за складиштење података.

Полиција је саопштила да је током претреса пронађено неколико људских остатака. Међу заплијењеним предметима били су препарирано људско лице и кожа, кости смјештене у коферу, комплетна поткољеница, људски мозак, надлактица шаке и неколико лобања.

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Такође је пронађен орган ускладиштен у тегли, који се тренутно испитује како би се утврдило да ли је људског или животињског поријекла.

Заплијењене остатке ће прегледати форензички стручњаци, који ће такође бити задужени за утврђивање њиховог поријекла и извора.

Признао да је јео људско месо

Мушкарац је осумњичен за кривично дјело незаконите употребе људског тијела. Према полицијским наводима, он је признао да је починио злочин током испитивања.

У свом свједочењу, рекао је да су га посебно привлачили дијелови људског тијела и да је раније од њих правио разна јела и јео их.

Након испитивања, приведен је, а затим му је суд одредио кривични надзор.

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Истрага је још увијек у току. Власти тренутно покушавају да утврде тачно поријекло заплијењених људских остатака.

У зависности од исхода истраге, број злочина за које се мушкарац терети може бити проширен касније.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мађарска

болница

јео људске дијелове тијела

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