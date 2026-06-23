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Потврдио и Иран: Ормуски мореуз потпуно отворен

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:44

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Ормуски мореуз потпуно је отворен за све бродове, укључујући трговачка пловила, изјавио је амбасадор Ирана у УН у Женеви Али Бахреини.

Он је новинарима рекао да је велика количина нафте превезена кроз Ормуски мореуз у посљедњих неколико дана.

САД и Иран потписали су прошле седмице меморандум о разумијевању којим се прекида оружани сукоб започет 28. фебруара, а у документу је наведен рок за уклањање блокаде иранских лука и отварање Ормуског мореуза.

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