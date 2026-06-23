Потврдио и Иран: Ормуски мореуз потпуно отворен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ормуски мореуз потпуно је отворен за све бродове, укључујући трговачка пловила, изјавио је амбасадор Ирана у УН у Женеви Али Бахреини.
Он је новинарима рекао да је велика количина нафте превезена кроз Ормуски мореуз у посљедњих неколико дана.
САД и Иран потписали су прошле седмице меморандум о разумијевању којим се прекида оружани сукоб започет 28. фебруара, а у документу је наведен рок за уклањање блокаде иранских лука и отварање Ормуског мореуза.
Свијет
Инцел убио полицајца и цивила у Монтреалу? Оставио манифест од 100 страна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
05
13
01
12
58
12
57
12
45
Тренутно на програму