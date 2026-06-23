Лавров: Бјелорусију покушавају да увуку директно у конфликт

Аутор:АТВ редакција
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Бјелорусију покушавају да увуку директно у украјински конфликт, изјавио је министар спољних послова Сергеј Лавров током округлог стола на тему "Украјинска криза: Истински циљеви и улога Запада".
Лавров је изразио подршку народу Бјелорусије након терористичког напада украјинских оружаних снага у Брјанској области.
"Очигледно је да је ово усмјерено на то да се Бјелорусија непосредно увуче у сукоб и да се прошири регион борбених дејстава, чиме би се додатно отежале могућности за рјешавање сукоба политичко-дипломатским средствима", рекао је Лавров.
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Русија је спремна да предузме читав низ мера предвиђених споразумом ради заштите Савезне државе, додао је шеф руске дипломатије.
Недавне пријетње Зеленског на рачун предсједника Бјелорусије, Лавров је назвао грубим, преноси РТ Балкан.
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