Узбуна у Семберији: Лешеви животиња завршили у ријекама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У тренутку када је епизоотиолошка ситуација у регији озбиљно нарушена, а случајеви афричке куге регистровани у Србији, Хрватској и другим земљама окружења, у Семберији, лешеви животиња завршавају у Дрини, Сави и сеоским потоцима.
Такви призори не представљају само слику немара према животној средини, него и озбиљно упозорење да дио становништва још не разумије посљедице властитих катастрофалних поступака.
Регион
Пожар који је избио у Црној Гори проширио се и у Хрватску
Умјесто одговорности, лешеви животиња у каналима и ријекама. Умјесто поштовања прописа, покушаји прикривања трагова и уклањања ушних маркица. У тренутку када је сваки пропуст потенцијална опасност за комплетан сточни фонд, овакви призори представљају аларм за узбуну.
Свијест грађана очито је ових дана највећа пријетња у борби против афричке куге свиња. Једно од рјешење је и постављање видеонадзора, пише "федерална.ба".
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић (СНСД) позвала је сточаре и пољопривреднике на одговорно понашање и поштовање биосигурносних мјера.
"Апелујем на наше сточаре, пољопривреднике и све људе који имају фарме да воде рачуна и поштују прописане мјере. Када се појави заразна болест, посебно ако се прошири и ако нису испоштоване све биосигурносне мјере, долази до нарушавања комплетног система и тада смо сви суочени са заједничким проблемом", казала је Кузмић.
Овакво понашање постаје директна пријетња сточарској производњи и додатни ризик за ширење болести која је, прије само неколико година, нанијела огромне губитке пољопривредницима у Семберији.
Предсједник Удружења пољопривредних произвођача Семберије и Мајевице Саво Бакајлић упозорио је на могуће посљедице по домаћу производњу.
"Ако дође до девастације сточног фонда, с пољопривредом смо завршили", поручује Бакајлић.
У тренутку када је епизоотиолошка ситуација у региону озбиљно угрожена, најмање што се очекује јесте одговорно понашање свих учесника у ланцу производње и поштовање биосигурносних мјера.
Доктор ветеринарске медицине Славиша Цацановић упозорио је да непрописно одлагање угинулих животиња додатно доприноси ширењу заразе.
Регион
Лажна дојава у Хрватској: Нема бомбе
"Бацањем свиња ширимо заразу. Требали бисмо бити довољно савјесни да, чак и ако неко покушава нешто сакрити, животињу закопа. То можда не бих смио рећи, али је мања вјероватноћа да ће се зараза на тај начин проширити", изјавио је Цацановић.
Подсјетимо, током епидемије афричке куге свиња 2023. године у Семберији је еутаназирана 40.241 свиња на 813 газдинстава, а процијењена штета премашила је 14,5 милиона КМ.
Поједини извори наводе да је уништено готово 80 одсто свињског фонда у Семберији, што је ову регију учинило једним од најпогођенијих подручја у Босни и Херцеговини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму