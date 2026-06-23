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Мапа БиХ потпуно црвена: Метеоролози најављују екстреме

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:28

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Временска мапа БиХ
Фото: БХ Метео

Након неколико спарних и веома топлих дана, грађане Босне и Херцеговине очекује још интензивнији топлотни талас.

Према прогнозама метеоролога, крај ове и почетак наредне седмице доносе екстремно високе температуре које би локално могле досећи и 42 степена Целзијуса.

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Како су објавили метеоролози са "БХМетео.ба", период између 26. јуна и 2. јула обиљежиће озбиљан талас врућина који би у појединим крајевима могао угрозити и температурне рекорде за мјесец јун.

Према тренутно доступним прогнозама, највише температуре очекују се у долини Неретве, посебно на подручју Мостара и крајњег југа Херцеговине, гдје би жива у термометру могла прелазити 40 степени у хладу.

Врло високе температуре могуће су и у сјеверним те сјевероисточним дијеловима Босне и Херцеговине, гдје метеоролози такође не искључују достизање границе од 40 степени Целзијуса.

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"Наредних неколико дана у послијеподневним сатима и даље су могући локални и ријетки пљускови који неће нарушити утисак врелог љета док се додатно интензивирање врућине очекује од петка па надаље уз тропске ноћи и дневне температуре локално преко 40 степени", навели су из "БХМетео.ба".

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Вријеме

Временска прогноза

врућина

топлотни талас

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