Мапа БиХ потпуно црвена: Метеоролози најављују екстреме

Аутор:АТВ редакција
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Након неколико спарних и веома топлих дана, грађане Босне и Херцеговине очекује још интензивнији топлотни талас.
Према прогнозама метеоролога, крај ове и почетак наредне седмице доносе екстремно високе температуре које би локално могле досећи и 42 степена Целзијуса.
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Како су објавили метеоролози са "БХМетео.ба", период између 26. јуна и 2. јула обиљежиће озбиљан талас врућина који би у појединим крајевима могао угрозити и температурне рекорде за мјесец јун.
Према тренутно доступним прогнозама, највише температуре очекују се у долини Неретве, посебно на подручју Мостара и крајњег југа Херцеговине, гдје би жива у термометру могла прелазити 40 степени у хладу.
Врло високе температуре могуће су и у сјеверним те сјевероисточним дијеловима Босне и Херцеговине, гдје метеоролози такође не искључују достизање границе од 40 степени Целзијуса.
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"Наредних неколико дана у послијеподневним сатима и даље су могући локални и ријетки пљускови који неће нарушити утисак врелог љета док се додатно интензивирање врућине очекује од петка па надаље уз тропске ноћи и дневне температуре локално преко 40 степени", навели су из "БХМетео.ба".
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