Стабло пало на жену приликом сјече, преминула на лицу мјеста: Супруг ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Цетињу ухапсила се Б.К. (78) због сумње да је из нехата убио своју супругу.
Он је сјекао дрво моторном тестером које је пало на његову супругу и усмртило је.
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Како наводе у саопштењу полиције, данас је око 9.40 часова Б.К. (78) из Цетиња телефонским путем обавијестио Дежурну службу Одјељења безбједности да је у мјесту Рокочи, користећи моторну тестеру приликом сјече шуме, оборио стабло дужине око 21 метар, које је приликом пада дотакло његову супругу, сада покојну Д.К. (75), у предјелу тијела и нанијело јој тјелесне повреде, усљед којих је преминула на лицу мјеста.
"Након спроведених мјера и радњи, по налогу државног тужиоца, Б.К. је лишен слободе због сумње да је починио кривично дјело нехатно лишење живота и он ће данас бити приведен тужиоцу на даљу надлежност", наводе у саопштењу полиције.
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По налогу надлежног државног тужиоца наложена је обдукција тијела страдале Д.К.
(РТЦГ)
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