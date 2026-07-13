Дијете има тешке повреде главе и грудног коша: Најновије информације о стању повријеђених у Црног Гори

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четрнаест повријеђених особа у удесу у мјесту Липци, које се налазе у Специјалној болници „Васо Ћуковић“ у Рисну, стабилног је здравственог стања.
"Једна малољетна особа, код које су констатоване тешке повреде главе и грудног коша, транспортована је у Клинички центар Црне Горе, док је у КБЦ Котор хоспитализована особа код које су дијагностиковане повреде грудног коша и преломи ребара", наводе из Министарства здравља Црне Горе.
Регион
У смрсканом комбију код Котора били Срби: Враћали се са Острога?
У данашњем саопштењу о стању повријеђених држављана Србије у несрећи која се догодила јуче нешто послије 13 часова, када је једна дјевојка (21) подлегла повредама, из Министарства здравља Црне Горе навели су да су одмах након добијања информације о несрећи у мјесту Липци активирани сви расположиви капацитети.
"У саобраћајној незгоди повријеђено је укупно 17 лица, од којих је једна особа, упркос свим напорима медицинских тимова и спроведеним мјерама реанимације, преминула од посљедица задобијених повреда. Одмах по добијању информације о удесу, активирани су сви расположиви капацитети здравственог система Црне Горе, а у збрињавање повријеђених укључене су екипе Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе, Специјалне болнице „Васо Ћуковић“ у Рисну, Клиничко-болничког центра Котор и Клиничког центра Црне Горе " наводи се у саопштењу.
Захваљујући, како су навели, брзој реакцији, доброј организацији и високом степену координације свих укључених здравствених установа и служби, повријеђени су благовремено тријажирани, медицински збринути и транспортовани у складу са тежином повреда и медицинским индикацијама.
Регион
Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено
У Специјалној болници „Васо Ћуковић“ у Рисну тренутно је хоспитализовано 14 повријеђених лица, која се, према посљедњим информацијама, налазе у стабилном здравственом стању и под континуираним су надзором медицинских тимова - навели су из Министарства здравља.
У Клиничко-болничком центру Котор збринуто је једно повријеђено лице са повредама грудног коша и преломима ребара.
Након спроведене дијагностике утврђено је да нема знакова животно угрожавајућих компликација, а пацијент је стабилних виталних параметара и налази се под даљим медицинским надзором. Једно малољетно лице транспортовано је у Клинички центар Црне Горе, гдје је након спроведене комплетне дијагностике и пружена адекватна медицинска помоћ - наводи се у саопштењу и додаје:
Код пацијента су констатоване тешке повреде главе и грудног коша, те се налази на интензивном лијечењу, уз континуирани надзор мултидисциплинарног медицинског тима и примјену неопходних мјера лијечења.
Регион
Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено
Министарство здравља, у координацији са здравственим установама, наставља да прати здравствено стање свих повријеђених и пружа неопходну подршку у њиховом даљем збрињавању.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
16 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
12
51
12
38
12
34
12
34
12
14
Тренутно на програму