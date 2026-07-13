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Дијете има тешке повреде главе и грудног коша: Најновије информације о стању повријеђених у Црног Гори

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 12:00

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Дијете има тешке повреде главе и грудног коша: Најновије информације о стању повријеђених у Црног Гори
Фото: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Четрнаест повријеђених особа у удесу у мјесту Липци, које се налазе у Специјалној болници „Васо Ћуковић“ у Рисну, стабилног је здравственог стања.

"Једна малољетна особа, код које су констатоване тешке повреде главе и грудног коша, транспортована је у Клинички центар Црне Горе, док је у КБЦ Котор хоспитализована особа код које су дијагностиковане повреде грудног коша и преломи ребара", наводе из Министарства здравља Црне Горе.

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У данашњем саопштењу о стању повријеђених држављана Србије у несрећи која се догодила јуче нешто послије 13 часова, када је једна дјевојка (21) подлегла повредама, из Министарства здравља Црне Горе навели су да су одмах након добијања информације о несрећи у мјесту Липци активирани сви расположиви капацитети.

"У саобраћајној незгоди повријеђено је укупно 17 лица, од којих је једна особа, упркос свим напорима медицинских тимова и спроведеним мјерама реанимације, преминула од посљедица задобијених повреда. Одмах по добијању информације о удесу, активирани су сви расположиви капацитети здравственог система Црне Горе, а у збрињавање повријеђених укључене су екипе Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе, Специјалне болнице „Васо Ћуковић“ у Рисну, Клиничко-болничког центра Котор и Клиничког центра Црне Горе " наводи се у саопштењу.

Захваљујући, како су навели, брзој реакцији, доброј организацији и високом степену координације свих укључених здравствених установа и служби, повријеђени су благовремено тријажирани, медицински збринути и транспортовани у складу са тежином повреда и медицинским индикацијама.

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У Специјалној болници „Васо Ћуковић“ у Рисну тренутно је хоспитализовано 14 повријеђених лица, која се, према посљедњим информацијама, налазе у стабилном здравственом стању и под континуираним су надзором медицинских тимова - навели су из Министарства здравља.

У Клиничко-болничком центру Котор збринуто је једно повријеђено лице са повредама грудног коша и преломима ребара.

Након спроведене дијагностике утврђено је да нема знакова животно угрожавајућих компликација, а пацијент је стабилних виталних параметара и налази се под даљим медицинским надзором. Једно малољетно лице транспортовано је у Клинички центар Црне Горе, гдје је након спроведене комплетне дијагностике и пружена адекватна медицинска помоћ - наводи се у саопштењу и додаје:

Код пацијента су констатоване тешке повреде главе и грудног коша, те се налази на интензивном лијечењу, уз континуирани надзор мултидисциплинарног медицинског тима и примјену неопходних мјера лијечења.

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Министарство здравља, у координацији са здравственим установама, наставља да прати здравствено стање свих повријеђених и пружа неопходну подршку у њиховом даљем збрињавању.

(Танјуг)

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удес

Црна Гора

Острог

Саобраћајна несрећа

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