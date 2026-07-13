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Пропао референдум о наплати паркинга за станаре у Љубљани

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:31

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Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.
Фото: Pexel/Bogdan R. Anton

На љубљанском референдуму о уредби о паркирању, којом би се реорганизовало паркирање у љубљанским насељима увођењем наплате паркирања и дозвола за становнике, гласало је нешто мање од 19 одсто становника Љубљане, саопштила је Општинска изборна комисија.

Због овакве излазности, референдум је проглашен неуспјешним. Да би референдум био успјешан, било је потребно најмање 45.500 гласова против.

Према посљедњим подацима, било је 42.916 важећих гласачких листића. Од оних који су гласали, 93,96 одсто (40.324 гласа) изјаснило се против уредбе о паркирању, док је 6,04 одсто (2.592 гласа) подржало уредбу.

„Хвала свима који су одвојили вријеме и изашли на референдум. Хвала волонтерима, донаторима, подржаваоцима и свима који су нам помогли да ми, њени становници, данас можемо одлучивати о Љубљани. Према тренутно објављеним незваничним резултатима, 40.324 становника Љубљане показала су градоначелнику жути картон гласањем против и послала јасну поруку да се не слажу са начином вођења нашег града“, написао је, између осталог, представник Грађанске иницијативе за Љубљану – ЦИЉ, Клемен Фајс, коментаришући исход референдума о уредби о паркирању и представљајући даљи рад иницијативе.

Поводом оваквих резултата огласила се и странка Љевица.

„Са готово 94 одсто гласова против уредбе, становници су гласно показали да желе да учествују у одлучивању о питањима која значајно утичу на њихов свакодневни живот. Одбацивањем саобраћајне политике данас су изгласали неповјерење Зорану Јанковићу“, нагласила је Уршка Хонзак, градска одборница Љевице и координатор љубљанског локалног одбора.

Референдум о уредби о паркирању био је трећи општински референдум од 2000. године и први који је покренут великом кампањом прикупљања потписа грађана. Грађанска иницијатива за Љубљану, уз помоћ истомишљеника, прикупила је нешто више од 14.000 потписа.

(Кликс)

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Тагови :

Паркинг

Љубљана

Референдум

Словенија

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