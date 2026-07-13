Дјечак из Дубровника преживио немогуће: Струјни удар од 35.000 волти

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак Роко из Дуброника чудесно се опоравља у загребачкој Клаићевој болници након што је у априлу преживио струјни удар од 35.000 волти на трафостаници, који му је опекао чак 80 одсто тијела.
Љекарски тим спасао је живот петнаестогодишњаку уградњом вјештачке и кадаверичне коже, али и његове сопствене коже која је за њега даноноћно узгајана у банци ткива.
"Он је прави јунак. Он је ово издржао, он је...свака му част, што је мало ко издржао", рекао је Роков отац.
Др Зоран Барчот из Клинике за дјечје болести Загреб каже за Рока да је "право чудо, у позитивном смислу", пише Дневник.
"Лијепо се опоравља. То је резултат једног опсежног тимског рада, али не само нас љекара, медицинских сестара и свих сегмената наше болнице колико је изузетно важно да је и он заинтересован и мотивисан и његови родитељи", каже др Барчот.
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Након низа дуготрајних операција остало је непокривено још само пет до шест одсто тела, а љекари предвиђају да ће дјечак у наредна два мјесеца моћи да иде кући и то без завоја. Роко је веома мотивисан за физикалну терапију и једва чека повратак пријатељима, као и одлазак на утакмице.
Зашто се попео на трафостаницу упркос видљивим упозорењима на њој, Роко каже, не зна. Али је пожелио да упозори сву дјецу: "Да пазе, да иако мисле да се неће ништа догодити, да се у трен ока може све промијенити."
Роков опоравак резултат је правог, тимског рада низа људи у систему.
"Код њега се радило о напону 35.000 волти. Далеководи имају и 100, 200 и 400.000 волти напона. Значи, смртни случајеви су ту најчешћи. Он има среће да је уопште преживио тај удар струје. А све ово остало, немогуће смо већ испунили - спасили смо му живот, а за чуда крајњег лијечења ипак треба нам мало времена", додао је др Барчот.
(телеграф)
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