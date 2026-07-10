Храбри хаски скочио на медвједа и спасио дјечака

Док се дјечак повлачи уназад, види се како породична мјешанка хаскија по имену Бела дотрчава преко дворишта, тјера медвједа у бијег, обилази га с леђа и поставља се између медвједа и дјечака, преноси "АБЦ Њуз".

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Медвјед, који је дјеловао као да се уплашио, брзо се окреће од дјечака и наставља да бјежи, провлачећи се испод чамца паркираног на прилазу.

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Џефри Тазара је рекао да је снимак настао у суботу у његовој кући у савезној држави Конектикат.

Тазара је за "АБЦ Њуз" изјавио да је паковао ствари и спремао се да крене на прославу Дана независности, 4. јула, када је чуо своју кују како лаје.

"То је био жесток лавеж, не онако како иначе лаје, цвили или завија... Ово је био сасвим другачији лавеж", присјетио се.

Тазара је рекао да је потом видио Белу како јури медвједа испред његовог шестогодишњег сина, који је стајао испред њега.

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"Бела је коначно сустигла медвједа, баш насред прилаза, и угризла га за задњи дио, након чега је медвјед ударио у мој чамац. Мислим да се затим завукао испод чамца, па прошао иза кућа и побјегао у шуму", рекао је.

Тазара је рекао да планира да награди Белу одреском током сљедеће породичне вечере када буду јели одреске, али је додао да она и иначе ужива у веома лијепом животу.

"Она живи живот какав би, вјероватно, већина паса пожељела. Никада у животу није била на повоцу. Ради шта год пожели. Добија гомилу посластица", рекао је.

Family dog swoops in to save six-year-old from charging bear. FULL STORY 👉 https://t.co/LD1apsKBjL pic.twitter.com/avEmSue1Zn — Alaska's News Source (@AKNewsNow) July 9, 2026

Популација црних медвједа у Конектикату расте посљедњих неколико деценија, према подацима државног Министарства енергетике и заштите животне средине, са повећаним бројем виђења у близини стамбених подручја.

"Само присуство медвједа не захтијева његово уклањање. У већини случајева, ако се остави на миру, медвјед ће се преселити у природније станиште“, наводи агенција, додајући да "уклањање материјала за привлачење хране, као што су хранилице за птице, смањује шансу да се медвједи приближе кућама".

Агенција такође нуди неколико савјета за свакога ко наиђе на црног медвједа - посматрајте га из даљине, огласите своје присуство викањем и махањем рукама или се полако удаљите, никада не покушавајте да храните или привучете пажњу медведа, пријавите виђења медвједа службеницима за заштиту дивљих животиња, преноси "Телеграф.рс".