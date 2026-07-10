Свако спава у својој соби, али се не разводе: Како живе парови с овим правилом?

Аутор:АТВ редакција
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Све више парова одлучује да не спава у истој соби, а у наставку доносимо одговор психолога који открива да ли ова одлука може да спаси или уништи брак.
Хркање, превртање, различита температура у соби и вечити сукоб "ранораниоца" и "ноћне птице". Звучи познато? Све више парова одустаје од светог заједничког сна, али не и од брака.
Захваљујући друштвеним мрежама данас можемо да "виримо" у животе разних људи у готово сваком делу света, пратимо њихове навике и свакодневицу. Многи свјесно дијеле свој живот на профилима и постављају трендове за друге. Има и оних који прихватају виђене идеје и уводе их у сопствени живот.
Неки трендови опстану, неки нестану. Раздвојени сан није изузетак. А да ли он уништава или разара однос, у наставку објашњава психолог Анастасија Бистрова.
Ово питање мучи брачне парове генерацијама, а то најбоље знају психолози који се са њим сусрећу у раду са клијентима. Изгледа да су многи научници и психолози данас постигли сагласност. За чврстину брака важан је здрав и квалитетан сан, а да ли ће партнери довољно одспавати у истом кревету или у различитим собама није пресудно. Важно је да тај избор буде заснован на личним преференцијама и способности да се унутар пара постигне договор.
Данас наука има више могућности да истражује сан и особу која спава, шта на њега утиче и како његов квалитет може да се побољша. Објективно, на сан утичу:
Препоручена температура за спавање је 18-21 степен. Ако нема могућности за тачно мјерење, важно је да провјетрите собу прије спавања да простор постане за неколико степени хладнији. Људи имају различите преференције. Неко воли да спава у чврсто умотан у пиџаму, неко преферира да спава без одјеће и осјећа слободу. Ако се не парови договоре одмах, ноћ може да прође у мукама од врућине или у потрази за покривачем или додатним ћебетом.
Неопходно је спавати у потпуној тами. Чак и мало и краткотрајно излагање свјетлу усред ноћи може да снизи или прекине производњу мелатонина. То првенствено утиче на квалитет сна. Неочекивано светло може да проузрокује микробуђење. Сан постаје плитак, што значајно утиче на то колико ће се особа ујутру осећати одморно и наспавано.
Важно је спавати не само у тами, већ и у тишини и миру. Мозак никада не престаје да ради. Током сна, он пролази кроз различите типове и фазе - дремка, лагани сан, дубоки сан и РЕМ (брзи) сан. Свака фаза је битна јер одговара за различите процесе у организму.
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На примјер, у спором сну опуштају се мишићи, пулс успорава, а при приближавању дубоког сна покрећу се важни хормонски процеси који се не дешавају у другим стањима будности. Све те фазе су цикличне и не могу да се прескакачу. Зато нагли и спољашњи звук или покрет мозак доживљава као претњу и избацује кортизол и адреналин, што умјесто релаксације изазива стрес.
Иако су нека питања о сну и даље нејасна, и даље траје дебата о постојању "ранојутарњих" и "ноћних" типова људи - да ли је то устаљена навика или биолошки хронотип. Док научници расправљају, људи и даље сами себе сврставају у оне који су продуктивнији ноћу и оне који устају с првим зором.
Са једне стране, то није проблем док се "раноранилац" и "ноћна птица" не нађу под истим кровом. У том случају важно је научити поштовати границе и организовати квалитетан сан за сваког, узимајући у обзир претходне препоруке. У супротном, неиспавани партнери неће моћи много позитивног да унесу у везу.
Питање "Спавати одвојено или заједно?" често се јавља у везама гдје партнери нису довољно информисани о навикама и преференцијама другог у вези сна. Многи парови, који имају чврст брак, сматрају важним да партнеру саопште које околности су им неопходне за добро осјећање, а сан је важан критеријум.
Да ли раздвојени сан разара брак?
Највјероватније не, ако поред заједничког сна партнери имају много других важних тачака контакта:
Истовремено, раздвојени сан може да спаси брак ако партнери почну да се осјећају боље и стекну снагу да заиста саслушају једно друго. Раздвојени сан може да смањи иритацију према партнеру која настаје због недостатка сна. На пример, притужбе због хркања и ноћних буђења могу да нестану. Такође може да порасте жеља да се квалитетније проводи заједничко време, а додатни плус је и доза интриге у односу. Након заједничког боравка, свако се повлачи у свој лични простор, преноси Мондо.рс.
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