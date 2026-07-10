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Нису дуго чекали: Пумпаши већ дигли цијене горива

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:14

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Поједини пумпаши у Босни и Херцеговини нису дуго чекали да би дигли цијене горива, након нових турбуленција на свјетском тржишту усљед заоштравања ситуације у Ирану.

Цијене горива на појединим бензинским пумпама у Босни и Херцеговини већ су повећане за између три и десет фенинга по литру, након новог раста цијена сирове нафте на свјетском тржишту.

Поскупљење се односи и на дизел и на бензин, а трговци истичу да је ријеч о реакцији на раст набавних цијена које су услиједиле након поновног погоршања безбједносне ситуације на Блиском истоку.

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Крхко примирје између Ирана и Сједињених Америчких Држава поново је нарушено, што је изазвало забринутост због могућих поремећаја у снабдијевању нафтом и транспорту кроз Ормуски мореуз, једну од најважнијих свјетских рута за извоз енергената.

Према информацијама са терена, поједине пумпе већ су кориговале цјеновнике, док се на осталим очекују нове цијене након што буду испоручене наредне количине горива по вишим набавним цијенама, пише "РТВ Слон".

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Иако су цијене сирове нафте посљедњих дана биљежиле осцилације, тржиште дизела и бензина суочено је с ограниченом понудом, што додатно утиче на раст велепродајних цијена горива.

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Уколико се геополитичке тензије наставе и дође до нових поремећаја у испорукама нафте из регије Блиског истока, није искључено да би возачи у Босни и Херцеговини у наредним данима могли очекивати нова поскупљења горива.

Тренутно повећања на појединим бензинским пумпама износе од три до десет фенинга по литру, али ће даљи развој ситуације зависити од кретања цијена нафте на свјетским берзама и набавних цијена дистрибутера.

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гориво

Цијене горива

Дизел цијена

цијена дизела

бензин

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