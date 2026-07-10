Logo

Судар пет возила у БиХ, има повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:04

Коментари:

0
Судар пет возила у БиХ, има повријеђених
Фото: АТВ

Малољетна сапутница лакше је повријеђена у саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи са четвртка на петак у Мостару, а у којој је учествовало пет возила, док је један возач ухапшен због вожње под утицајем алкохола.

Како је саопштено из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, несрећа догодила се у петак, 10. јула 2026. године, у 00:15 сати у Улици маршала Тита у Мостару.

хапшење, лисице

Хроника

Ухапшен сексуални манијак из Угљевика, експлицитним снимцима узнемиравао жене

У несрећи су учествовали К. Б. (2007.) возилом марке BMW, Џ. Ј. (1991.) возилом марке Мерцедес, Р. К. (1988.) и Б. Љ. (2001.) возилима марке Волксваген Голф те А. М. (1986.) возилом марке Шкода.

Лакше повредезадобила је малољетна сапутница (2012.) из Голфа.

Возач К. Б. је ухапшен због управљања возилом под утицајем алкохола.

На мјесту догађаја извршен је увиђај те су предузете све потребне мјере.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Мостар

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Ухапшен сексуални манијак из Угљевика, експлицитним снимцима узнемиравао жене

3 ч

0
Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод

Хроника

Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод

4 ч

0
Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки

Хроника

Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки

4 ч

0
mobilni telefon mobitel

Хроника

Пријетњама на друштвеним мрежама изнудио 1.500 КМ

4 ч

0

  • Најновије

14

16

Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

14

15

Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

14

11

Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

14

04

Минић: Више нема стајања

14

02

Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима