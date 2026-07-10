Судар пет возила у БиХ, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Малољетна сапутница лакше је повријеђена у саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи са четвртка на петак у Мостару, а у којој је учествовало пет возила, док је један возач ухапшен због вожње под утицајем алкохола.
Како је саопштено из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, несрећа догодила се у петак, 10. јула 2026. године, у 00:15 сати у Улици маршала Тита у Мостару.
Хроника
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У несрећи су учествовали К. Б. (2007.) возилом марке BMW, Џ. Ј. (1991.) возилом марке Мерцедес, Р. К. (1988.) и Б. Љ. (2001.) возилима марке Волксваген Голф те А. М. (1986.) возилом марке Шкода.
Лакше повредезадобила је малољетна сапутница (2012.) из Голфа.
Возач К. Б. је ухапшен због управљања возилом под утицајем алкохола.
На мјесту догађаја извршен је увиђај те су предузете све потребне мјере.
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