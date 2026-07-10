Пријетњама на друштвеним мрежама изнудио 1.500 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Новом Граду поднијела је пријаву приједорском тужилаштву против З.С. из Лукавца због сумње да је, пријетњама изнудио 1.500 КМ од жене из Новог Града.
У ПУ Приједор наводе да је З.С. осумњичен да је починио кривично дјело изнуде.
”Наведени се сумњичи да је у априлу ове године путем друштвене мреже контактирао оштећену и уз пријетње захтјевао уплату новца у износу од 1.500 КМ куповином X-бонова. Након уплате и достављања кодова, осумњичени је новац исплаћивао преко виртуелних рачуна отворених на платформи кладионице”, саопштила је ПУ Приједор.
У полицији апелују на грађане да буду опрезни приликом контактирања од стране непознатих лица путем телефона, друштвених мрежа или чет апликација, захтјевајући куповину X-бонова.
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”Подсјећамо грађане да путем интернет апликација за куповину и продају или порука које изгледају као обавјештење банке могу бити злоупотребљени лични подаци и подаци банковних картица, те савјетујемо да буду максимално опрезни приликом уступања тих података”, наводе у ПУ Приједор.
Наглашавају да све случајеве превара грађани могу пријавити надлежној полицијској станици. Више информација о томе како се заштитити од сајбер криминала и на који начин пријавити сумњу у превару путем интернета грађани могу пронаћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске https://mup.vladars.rs/vtk-lat/..
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