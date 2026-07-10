Бањалучани ухапшени са 690 грама марихуане и кокаином

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучани М.Ђ. и С.М. ухапшени су у акцији "Пумба" у којој је откривено и заплијењено 690 грама марихуане и мања количина кокаина.
У ПУ Бањалука наводе да је акција "Пумба" усмјерена на на спречавање и откривање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.
"У акцији су ухапшени М.Ђ. и С.М. оба из Бањалуке, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога", саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да су по наредби суда и уз сагласност тужилаштва извршени претреси на три локације, које користе осумњичени.
"Током реализације акције укупно је пронађено и одузето око 690 грама биљне материје налик на марихуану, одређена количина бијелог праха налик на кокаин и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела", наводи се у саопштењу.
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У току је криминалистичка обрада лица М.Ђ. и С.М., а све мјере и радње предузимају се под надзром Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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