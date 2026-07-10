Удес на брзој цести Лакташи-Бањалука: Ауто завршило у каналу

Аутор:АТВ редакција
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На брзој цести Лакташи-Бањалука јутрос је дошло до саобраћајне незгоде.
У незгоди је учествовао возач аутомобила који је слетио са пута у канал.
За сада нема информација о повријеђеним особама.
Ауто-мото
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Због незгоде, возачима се савјетује додатан опрез на овој дионици пута.
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