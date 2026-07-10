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Удес на брзој цести Лакташи-Бањалука: Ауто завршило у каналу

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 09:11

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Саобраћајна незгода на брзој цести Бањалука - Лакташи
Фото: ATV / Magdalena Gligić

На брзој цести Лакташи-Бањалука јутрос је дошло до саобраћајне незгоде.

У незгоди је учествовао возач аутомобила који је слетио са пута у канал.

За сада нема информација о повријеђеним особама.

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Због незгоде, возачима се савјетује додатан опрез на овој дионици пута.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

судар

Бањалука

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