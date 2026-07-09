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Драма у БиХ: На путу уперио пушку у људе

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:20

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Драма у БиХ: На путу уперио пушку у људе
Фото: Unsplash

Мушкарац Е. М. (44) из Сребреника ухапшен је због сумње да јер је пушку са метком у цијеви усмјерио према више људи на локалном путу у насељу Мурати, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Полиција је јуче ухапсила Е. М. поступају по пријави од 4. јула. Од њега је одузето оружје, за које ухапшени није имао важећу исправу.

Осумњичен је да је озбиљно угрозио сигурност грађана.

Након криминалистичке обраде ухапшени је предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона због сумње да је починио више кривичних дјела.

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Тагови :

пријетња

Сребреник

хапшење

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