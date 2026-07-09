Пожар на граничном прелазу између БиХ и Хрватске: Возач опазио дим

Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Горњи Варош, на улазу у Хрватску, у уторак, 8. јула, око 13 часова, дошло је до самозапаљења дрвеног угља у прикључном возилу теретног камиона којим је управљао 34-годишњи држављанин Босне и Херцеговине.
Возач је, приликом обављања царинских формалности, примијетио дим испод цераде прикључног возила и покушао да угаси пожар противпожарним апаратима, али у томе није успио.
Пожар су потом угасили припадници Добровољног ватрогасног друштва Доњи Варош.
У инциденту није било повријеђених, нити је постојала опасност од ширења пожара.
Увиђајем, који су обавили полицијски службеници у присуству инспектора заштите од пожара, утврђено је да је до самозапаљења дошло усљед хемијске реакције дрвеног угља који се налазио упакован у врећама на палетама у прикључном возилу.
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У пожару је изгорио и нагорио дио дрвеног угља, као и бочна церада прикључног возила.
Полиција ће о овом догађају доставити извјештај Општинском државном тужилаштву у Славонском Броду, преноси Fenix-magazin.
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