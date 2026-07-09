Појавили се нови детаљи о истрази погибије брата Дарка Лазића

Аутор:АТВ редакција
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Четири мјесеца након трагедије појавили су се нови детаљи о несрећи у којој је погинуо брат пјевача Дарка Лазића, Драган. Ријеч је о возачу који је учествовао у несрећи.
Возач В. К. (62), који је осумњичен да је изазвао саобраћајну несрећу пуштен је из притвора, а како "Курир" сазнаје, њему је одређена мјера привременог одузимања возачке дозволе.
Истрага трагедије која је потресла јавност још увијек траје, а надлежни органи настављају са прикупљањем доказа како би се утврдиле све околности несреће.
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Како је потврђено "Куриру" из Основног јавног тужилаштва у Шапцу, према осумњиченом није одређена ниједна мјера којом би се обезбиједило његово присуство у поступку, већ је донијета одлука о привременом одузимању возачке дозволе.
"Према осумњиченом В. К. није одређена мјера за обезбјеђење присуства, већ је рјешењем Основног суда у Шапцу одређена мјера привременог одузимања возачке дозволе", рекли су за "Курир" из Основног јавног тужилаштва у Шапцу.
Из тужилаштва додају да је поступак и даље у току и да се тренутно спроводе важне доказне радње које би требало да расвијетле све околности трагедије.
"Против В. К. у току је предузимање доказних радњи. У досадашњем току поступка саслушан је осумњичени, испитани су свједоци, а тренутно је у току доказна радња саобраћајно-техничког вјештачења", навели су из Тужилаштва за "Курир".
Резултати вјештачења требало би да покажу брзину кретања учесника, динамику судара, као и све друге околности које су претходиле кобном удесу.
Подсјетимо, трагедија се догодила 11. марта око 17 часова на путу Шабац-Ваљево, у мјесту Белотић. Према досадашњим сазнањима из истраге, Драган Лазић се мотоциклом кретао из правца Шапца када је испред њега, приликом скретања на споредни пут, излетио путнички аутомобил марке "цитроен" којим је управљао В. К.
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Сумња се да је возач аутомобила приликом скретања пресјекао пут мотоциклисти који је долазио из супротног смјера, након чега је дошло до силовитог судара. Драган Лазић задобио је тешке тјелесне повреде од којих је преминуо на путу ка болници.
Након несреће, возач "цитроена" ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја, а истрага је потом настављена у сарадњи полиције и тужилаштва.
Посебно потресна чињеница јесте да је Драган кобног дана посљедње сате провео управо са својим братом Дарком. Браћа су тог поподнева заједно стигла у Шабац на моторима из Брестача, гдје су са пријатељима провели неколико сати у једном кафићу. Након дружења кренули су кућама, а само неколико километара даље догодила се трагедија.
Како је тада испричао извор упознат са догађајем, вијест о несрећи потпуно је сломила пјевача.
"Када су му јавили да је Драган имао незгоду, Дарко Лазић се одмах упутио у службу Хитне помоћи Здравственог центра у Шапцу. Када је сазнао да му је брат преминуо, закукао је, заплакао, скинуо кацигу и кренуо ка мјесту несреће у Владимирцима", испричао је тада саговорник.
Мјесецима након трагедије Дарко Лазић није јавно говорио о губитку брата, а потом је у једној емисији први пут отворио душу и испричао колико му Драган недостаје.
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Открио је да је његов брат такође пјевао, али да никада није желио медијску пажњу и живот под рефлекторима.
"Рекао сам му да снимимо пјесму заједно, а он ми је одговорио: 'Буцо, не могу ја тај живот'. Није желио да експонира свој приватни живот. Наступао је више него ја, то је жива истина", рекао је Дарко.
Пјевач је признао и да је након братове смрти преузео бригу о његовој породици.
"То су и моја дјеца. Добио сам још двије кћеркице. Његова породица је као и моја", рекао је кроз сузе.
Говорећи о односу који су имали, Дарко је открио да су се у једном периоду живота кратко удаљили, али да су веома брзо поново постали нераздвојни.
"Ми смо се увијек дружили, само смо се у једном тренутку мало удаљили. Када смо попричали и када је видио да сам био у праву, све је опет било као некад", испричао је пјевач.
Колико му брат недостаје, каже, схвата сваког дана.
"Гдје год да кренем, нема места на ком нас двојица нисмо били. Све ме подсјећа на њега. Куће су нам једна до друге. Баба ме је скоро замолила да покосим траву, а то је увијек радио он. Рекао сам јој да би сада изашао и рекао: 'Буцо, пашће киша кад си ти узео да косиш'. Послије сам отишао на гробље и исплакао се", рекао је Дарко.
Са посебном емоцијом говорио је о дану несреће, присјећајући се да је група од петнаестак мотоциклиста заједно кренула из Шапца.
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"Нас је било петнаест тог дана, иза њега још много наших моториста. Буквално је само на њега налетио. Да нисмо сјели да једемо, да нисмо стали на цигару, можда се ништа не би догодило. Али очигледно је тако било записано. Тек када изгубите некога, схватите колико вам је значио. Био је дио мене", рекао је пјевач.
На питање да ли осјећа бес према човјеку који је учествовао у несрећи, Дарко је признао да је дуго водио унутрашњу борбу, али да је одлучио да опрости.
"Неко ти убије брата и нормално је да свашта помислиш. Хтио сам да вјерујем да човјек то није намјерно урадио. Отишао сам на Хиландар да му опростим јер сам осјећао да то морам да урадим. Лакше ми је послије тога. Нисам у контакту са њим. Хтио сам чак да одем код њега кући и да му кажем да му опраштам, али још немам снаге за то. Надам се да није имао намјеру да било коме одузме живот", рекао је Лазић.
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