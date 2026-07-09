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Ко је била Бони Тајлер? Два пута мијењала име због каријере

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 12:31

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Ко је била Бони Тајлер? Два пута мијењала име због каријере
Фото: Youtube/HEY-U Mediagroup

Преминула је Бони Тајлер, позната по хитовима као што су "Тотал Еклипсе оф тхе Хеарт".

Легендарна велшка пјевачица Бони Тајлер преминула је у 75. години у болници у Португалу.

Њена породица и менаџмент потврдили су да је неочекивано преминула у ноћи између 8. и 9. јула 2026. године, усљед компликација изазваних тешком болешћу због које је била на лијечењу.

Славу је стекла крајем 1970-их година хитовима као што су "Лост ин Франце" и "Мор ден а Ловер".

Током 1980-их прешла је на рок музику захваљујући сарадњи са текстописцем и продуцентом Џимом Стајнманом, који је био познат и по раду са Мит Лоуфом. Стајнман је написао њен највећи хит „Тотал Ецлипсе оф the Хеарт“, као и њену другу веома популарну пјесму "Холдинг Оут фор а Херо".

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Њен најновији студијски албум је "The Бест Ис Јет То Коме" из 2021. године, што је укупно њен 18. албум. Такође је представљала Велику Британију на Пјесми Евровизије 2013. године са нумером "Белиеве ин Ме", гд‌је је заузела 19. мјесто.

Д‌јетињство и почеци

Бони Тајлер је рођена 8. јуна 1951. године, а свој 74. рођендан прославила је 2025. године. Нјено право име је Гејнор Хопкинс, а рођена је у Скјуејну у Велсу. Њени родитељи били су рудари Глиндур и домаћица Елси Хопкинс. Одрасла је у четворособној државној кући са три сестре и два брата, а школу је напустила без икаквих формалних квалификација.

Након што је радила у бакалници, пријавила се на локално такмичење талената. Освајање другог мјеста инспирисало ју је да започне музичку каријеру. У почетку је промијенила име у Шерин Дејвис како је не би мијешали са велшком фолк пјевачицом Мери Хопкин.

Године 1975, док је пјевала са својим бендом у Свонсију, примијетио ју је ловац на таленте Роџер Бел, који ју је позвао у Лондон да сними демо снимак. Издавачка кућа РЦА Рецордс јој је убрзо понудила уговор и препоручила јој да поново промијени име. Након што је саставила листу имена и презимена из једних новина, изабрала је име – Бони Тајлер.

Бони Тајлер се удала за Роберта Саливана, инвеститора у некретнине и учесника у џудоу на Олимпијским играма 1972. године, у јулу 1973. године. Пар није имао д‌јеце; Бони је, нажалост, имала побачај у својој 39. години, преноси Мондо.

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Преминула Бони Тајлер

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