Суспендовани радници Хитне којима је жена испала са носила и преминула

Аутор:АТВ редакција
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Покрајински секретар за здравство Милан Попов изјавио је данас да су запослени Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Бачка Паланка, који су учествовали у збрињавању пацијенткиње која је пала са носила, суспендовани до окончања поступка.
Додао је да су у току унутрашњи и инспекцијски надзор ради утврђивања свих околности случаја. Жена је касније преминула.
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Попов је рекао да је за догађај сазнао 7. јула из медија, иако се инцидент догодио 1. јула у вечерњим часовима, након чега је наложио спровођење свих законом предвиђених процедура.
Навео је да је покренут унутрашњи надзор у Дому здравља Бачка Паланка, да здравствена инспекција спроводи спољашњи надзор, а затражена је и комплетна медицинска документација из Универзитетског клиничког центра Војводине.
Према његовим ријечима, екипа Хитне помоћи примила је позив првог реда хитности у 19.10 часова, а по доласку на терен затекла је пацијенткињу без свијести, пулса и крвног притиска.
Навео је да је током изношења из објекта дошло до њеног склизнућа са носила и пада на тротоар, што је, како је рекао, посљедица несавјесног поступања запослених који су били на интервенцији.
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Након тога спроведена је кардиопулмонална реанимација, успостављена срчана радња и спонтано дисање, а пацијенткиња је транспортована у УКЦВ.
Попов је навео да је у Ургентном центру стање пацијенткиње поново погоршано, да је реанимација трајала до 21.03 часа, али без успјеха.
Додао је да прелиминарни обдукциони налаз указује да је узрок смрти дисекција грудне аорте, крварење из аорте и тампонада срца.
Он је истакао да ће након завршетка надзора бити донета одлука о евентуалним санкцијама за одговорне, као и да ће цијели поступак бити транспарентан и доступан јавности.
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Попов је истакао да су здравствене установе обавезне да о оваквим инцидентима обавијесте Министарство здравља и Покрајински секретаријат за здравство, а да се у овом случају утврђује да ли је дошло до пропуста и у тој процедури.
Навео је и да се слаже са предсједником Републике Србије Александром Вучићем да се мора повратити повјерење грађана у здравствени систем АП Војводине.
Вучић је синоћ, говорећи о покретању портала "Ко си, бре, ти?", рекао да је у Бачкој Паланци дошло до лошег третирања пацијената од стране медицинских радника и поставио питање зашто нико од надлежних није до сада реаговао на то.
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