Појавила се још једна Халандова "изгубљена сестра": Огласила се голгетер

Аутор:АТВ редакција
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Ерлинг Халанд је, бар на интернету, добио још једну "изгубљену сестру".
Послије Анастасије Костромитин (24) из Москве, која је постала вирална због невјероватне сличности са њим, сада је пажњу корисника друштвених мрежа привукла још једна дјевојка.
Инфлуенсерка Ема Кејт Вилман постала је позната на друштвеним мрежама захваљујући снимцима у којима показује како да направите различите плетенице и репове. Међутим, њена плава коса недавно је привукла пажњу јавности из сасвим неочекиваног разлога.
Од почетка Светског првенства у фудбалу, хиљаде корисника у коментарима упоређују је са норвешким фудбалером Ерлингом Халандом. Иако је у почетку била изненађена, Вилман је у потпуности прихватила шалу да је Халандова "близнакиња", а у све се укључио и сам фудбалер, пише Пеопле.
Од почетка Светског првенства коментари испод објава Еме Кејт Вилман пуни су порука људи који тврде да невјероватно личи на норвешку фудбалску звезду. Неки су 24-годишњу инфлуенсерку у шали називали Халандовом давно изгубљеном сестром, док су јој се други обраћали као да је она заправо 25-годишњи нападач.
"Добра утакмица вечерас, пријатељу", написао је један корисник Инстаграма испод њеног снимка.
Други је додао: "Онај твој лагани залет за други гол био је лудило, срећно против Енглеске!"
Вилман је у почетку кроз шалу показала да је збуњена поређењима. У снимку објављеном 5. јула нашалила се да је њен "најбољи двојник" заправо мушкарац фудбалер.
"Без увреде за Халанда, али ја сам само дјевојка из Чарлстона", рекла је.
Сличност додатно истиче чињеница да и Халанд, баш као и она, своју свијетлу косу често носи у плетеницама, нарочито током утакмица. Откако су почели да је пореде с њим, Вилман се прикључила шали и почела да прави неке од његових препознатљивих фризура. У једном снимку исплела је двије плетенице попут његових, а затим је направила и његову чувену пунђу.
Почетком недјеље у целу причу укључио се и сам Ерлинг Халанд. Коментарисао је видео у којем Вилман показује како се прави француска плетеница, а који је издвојила на врху свог Инстаграм профила, гдје је прати више од 146.000 људи. Због огромне пажње током Свјетског првенства добила је и хиљаде нових пратилаца, док је на ТикТоку прати више од 414.000 људи.
Халандов коментар био је кратак – "Ћао" – али је прикупио више од два милиона лајкова, док у његови и њени фанови одушевљено реаговали што је и он прихватио шалу.
У разговору за Пеопле, Вилман је рекла да јој је цијело искуство и даље "нестварно".
"Никада не бих помислила да ће ме прављење плетеница довести до тога да ме милиони људи упоређују са Ерлингом Халандом. Било је невјероватно гледати како се интернет забавља, а када сам видела Ерлингов коментар на свом снимку, све је постало још нестварније", рекла је инфлуенсерка.
"Као креатор садржаја никада не знате шта ће се људима допасти, зато сам захвална што су ово тако лепо прихватили и што су се успут добро забавили."
Вилман ће овог викенда са трибина навијати за Халанда док Норвешка буде играла против Енглеске у Мајамију, па постоји велика могућност да ће ускоро упознати свог "двојника".
"Било би баш смијешно да се после свега овога заиста сретнемо уживо", закључила је, преноси Б92.
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