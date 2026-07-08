Потрес у Португалу: Роналдо отишао, Мартинез смијењен

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Португалије именовао је искусног стручњака Жоржеа Жезуша за новог селектора националног тима, након растанка са Робертом Мартинезом послије неуспеха на Свјетском првенству.
Португалија је на Мундијал допутовала са највећим амбицијама, али је такмичење завршила већ у осмини финала, пошто је поражена од Шпаније резултатом 1:0. Једини гол на утакмици постигао је Микел Мерино.
Тај пораз уједно је означио и крај репрезентативне каријере Кристијана Роналда, који је и раније најавио да ће му Свјетско првенство бити посљедње велико такмичење у дресу националног тима.
Након елиминације, Фудбалски савез Португалије одлучио је да се захвали Роберту Мартинезу, а избор је пао на једног од најискуснијих португалских тренера.
Жезуш (71) ће први пут у каријери водити једну репрезентацију. Током богате тренерске каријере предводио је Амору, Фелгеираш, Униао Мадеиру, Естрелу Амадору, Виторију Сетубал, Виторију Гимарајеш, Мореиренсе, Леирију, Белененсеш, Брагу, Бенфику, Спортинг, Ал Хилал, Фенербахче и Ал Наср.
Један од највећих успјеха остварио је са Брагом, са којом је 2008. године освојио Интертото куп, док је током каријере освојио бројне трофеје и са Бенфиком, Спортингом и Ал Хилалом.
Пред искусним стручњаком сада је задатак да врати Португалију у сам врх свјетског фудбала и започне нову еру националног тима након одласка Кристијана Роналда.
(Курир)
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